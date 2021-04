'Cine Sem Sair de Casa' apresenta filmes de Izis Negreiros; confira

Obras da cineasta Izis Negreiros serão exibidas neste sábado (17) | Foto: Divulgação

Manaus - Obras da cineasta Izis Negreiros serão exibidas neste sábado (17/04), às 19h, no “Cine Sem Sair de Casa”, projeto do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A exibição será realizada pelo Facebook (@culturadoam).

Serão exibidos os curtas-metragens “O Príncipe da Encantaria”, “A Bola Pune” e “Benedito que Subia: Do Profano ao Divino”.

Com duração de 11 minutos, “Príncipe da Encantaria” foi finalizado em 2018, e conta com a atriz, jornalista, professora e mestre em cinema Socorro Langback como Esmeralda, que é a narradora principal. O filme é uma versão da lenda do boto-cor-de-rosa para crianças.

Em “A Bola Pune”, Izis mostra o campinho do Catolé, na comunidade do Assovio, onde meninos peladeiros se divertem durante uma partida improvisada de futebol enquanto, do outro lado, meninos de um condomínio de luxo também se divertem com seus videogames em um mundo à parte. As diferenças sociais dão início a um novo jogo e criará laços de amizade entre os personagens Estrela e Bruninho.

Já em “Benedito que Subia: Do Profano ao Divino”, documentário produzido em 2016, o espectador acompanha os festejos de São Benedito, na cidade de Cuiabá. A estreia nacional ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, em setembro de 2017, no Cine Odeon, durante o 10º Encontro de Cinema Negro. Em 25 minutos, a obra apresenta um breve recorte da diferença da festa ao Santo Negro, do século 18, com a festa dos dias atuais, por meio dos relatos que foram transmitidos de geração a geração, e da vivência de entrevistados que, ao longo do tempo, testemunharam as mudanças dos últimos 30 anos.

Diretora

Izis Negreiros nasceu e mora em Manaus. Há quase 20 anos atua como diretora cinematográfica e roteirista, além de ser escritora romancista. Com nove prêmios de roteiro e um conto literário, ela já participou de mostras e festivais estaduais, nacionais e internacionais.

"Eu acredito ser uma excelente iniciativa a exibição gratuita desses filmes, porque ainda estamos vivenciando uma pandemia e muitos não têm acesso a plataformas de streaming. É uma opção para elas ficarem em casa e também divulga os cineastas locais", ressalta Izis.

‘Cine Sem Sair de Casa’

Com início em 2020, o projeto “Cine Sem Sair de Casa” disponibiliza um catálogo de mais de 20 filmes no Facebook da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam), roteirizados e dirigidos por Sérgio Cardoso, que juntos acumulam mais de 11 mil visualizações.

Entre os destaques estão documentários sobre os artistas Óscar Ramos, Roberto Evangelista, Joaquim Marinho, Jair Jacqmont, Hahnemann Bacelar, personalidades do esporte como Carlos Zamith, e lendas do teatro amazonense como Luiz Vitalli e Selma Bustamante.

Neste ano, em nova temporada, que teve início no dia 30 de janeiro, já foram exibidos os documentários “Edney Azancoth – Memórias de Actor Amazonense”; “Ventríloquo Oscarino e seu boneco Peteleco”; “Jandr Reis – Abstração da Flora Amazônica”; “O Inesquecível Mário Jorge Bittencourt”; e “Pepeta – Coração de Campeão”.

No mês de março, o projeto iniciou a exibição de mostras de cineastas amazonenses e já apresentou obras de Anderson Mendes, Erismar Fernandes, Dina Silva, Moacy e Jairo Freitas, Zeudi Souza e Castro Jr.

‘Cultura Sem Sair de Casa’

Iniciativa do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, o “Cultura Sem Sair de Casa” disponibiliza diversas atividades, tais como Gincana do Livro; documentários; cursos completos de Teclado, Violão, Desenho; e até espetáculos direto do palco do Teatro Amazonas.

São oferecidas aulas virtuais por meio do projeto “Praticarte”, com professores do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro; performances dos Corpos Artísticos; além de exposições, visitas virtuais e muito mais.

