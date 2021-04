Manaus tem exposição em comemoração ao Dia do Índio; confira

A exibição irá contar com um acervo de 30 peças de diferentes artesãos, todos dentro da temática tribal | Foto: Divulgação

Manaus - Em comemoração ao Dia do Índio, nesta segunda-feira (19), os amazonenses poderão visitar a ‘Expo Indígena’, exposição de artesanato no Manauara Shopping. A iniciativa surgiu com a intenção de aproximar a arte indígena da população, expondo um acervo com 30 peças de diferentes artesãos, todos dentro da temática tribal.



A exibição irá homenagear os profissionais indígenas ou artesãos que atuam com artesanato tribal, a fim de reconhecer a importância dessa categoria para a economia e sustentabilidade da região.

“Valorizar a cultura regional e acreditar que é uma das fontes importantes para a economia local por meio dos artesãos é o papel da gestão David Almeida. A nossa proposta é a de levar muito além o trabalho desses artesãos, dando a eles um espaço digno, como a Casa de Praia, que consiste em uma casa do artesão na Ponta Negra, e no Dia do Índio iremos expor em um shopping totalmente regional a arte de indígenas que deixaram suas tribos em busca de conquistar seus espaços através da arte”, destacou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

A exposição ocorrerá até o dia 25 de abril, das 10h às 22h, no piso Castanheiras do Manauara Shopping. Não haverá comercialização de produtos no local, porém os visitantes terão acesso ao contato dos artesãos responsáveis pelas peças expostas.

