Casarão de Ideias: um lugar para todas as artes no Amazonas

Manaus – Música, dança, cinema, literatura, teatro, artesanato... tudo isso e muito mais são algumas das linguagens artísticas que o Casarão de Ideias, localizado na rua Barroso, no Centro , divulga em mais de 10 anos de história em Manaus. Um espaço para os amantes de todas as artes, o principal objetivo da associação sem fins lucrativos é, antes de tudo, “a promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico”.

No mês de aniversário do Casarão de Ideias, o diretor João Fernandes, defende a importância que o local representa para o movimento cultural não só na capital, mas em todo o Amazonas.

“O Casarão assumiu a importância de um grande espaço cultural. Aliás, o único do estado com todas essas atividades e linguagens. Ser reconhecido pela população como um lugar de cultura, para nós, é nosso maior mérito. Estar na lembrança das pessoas é o que nos faz continuar”, ressaltou João, que permanece à frente do espaço desde a inauguração, em 2010.

Sempre investindo na expansão de projetos artísticos e no próprio espaço físico, o diretor também revelou que prepara novas surpresas, mesmo que o período de pandemia modere muitos outros planos.

“Teremos projetos novos ainda nesse mês, nem todos de forma presencial, mas queremos sim chegar aos bairros e ampliar nosso fazer cultural”, disse. Desde o início de abril, uma programação diversa já foi anunciada.

Entre os espaços que o Casarão de Ideias oferece, além dos projetos que agregam ações sociais, empreendedoras e de inovação, estão o salão cénico - que recebe apresentações como palestras e shows – o teatro de fantoches, a sala de exposições, a sala de cinema e a cafeteria cultural.

Cine Casarão

Uma das principais atrações do Casarão de Ideias, o Cine Casarão foi inaugurado em 2017, dando continuidade à história dos cinemas no Centro de Manaus – sendo, atualmente, o único no Centro Histórico.

A opção de entretenimento que investe principalmente em obras nacionais, tem cadeiras originais de cinemas antigos, além de iluminação adequada, sonorização, tela própria para cinema e preços populares.

Grandes títulos nacionais como “Bacurau”, que foi premiado em Cannes e chegou a ser cogitado para o Oscar, e “O Processo”, que recebeu indicações em diversas premiações, passaram pelo Cine Casarão.

O cinema independente possui como foco a exibição de filmesque as grandes redes não distribuem , segundo João Fernandes Neto.

“O planejamento do Cine Casarão aconteceu quando mudamos de sede. Precisávamos chegar com algo novo para inaugurar novamente. Como já tínhamos um cine clube, pensamos que poderíamos dar esse grande salto. Arriscamos e o Cine é hoje um dos nossos projetos de grande visibilidade”.

Cine Café

Com ambiente para leitura, locação de DVDS, cafés importados e inspiração em grandes clássicos de cinema, o Cine Café é outra aposta do Casarão de Ideias.

Um espaço decorado que aproxima cinema e arte, a cafeteria com temática cultural também é cercado de livros, onde é possível esperar uma sessão do Cine Casarão começar enquanto experimenta novos sabores e cheiros.

O local foi projetado em forma de estúdio e pode, inclusive, ser utilizado como set. “Podemos configurar o local de acordo com os sets de filmagens e usá-lo como cenários”, diz o diretor. Mais um diferencial é que há a exibição de filmes originais em 8mm no espaço.

Mova-se - Festival de Dança

Caracterizado por ser o único projeto do Amazonas que investe na pluralidade - destinado a atividades como oficinas, seminários, palestras, lançamentos de livros e residências coreográficas - do olhar sobre as artes, o “Mova-se” é uma mostra de trabalhos na dança contemporânea.

O festival já recebeu uma edição Internacional e amplia ações para outras linguagens artísticas. “Ganhamos vários editais locais, estaduais, nacionais e internacionais. Acreditamos que o Mova-se, que surgiu junto com o casarão e continua até hoje, é um dos nossos maiores projetos. Ele ganhou toda essa projeção e é reconhecido, assim como o espaço, internacionalmente”, afirmou João Fernandes.

O projeto vem promovendo não só a difusão em dança, mas, também, agindo dentro do segmento de atividades formativas, instigando criadores, artistas, público e pensadores a fim de proporcionar um diálogo entre obra e espectador.

