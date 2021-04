Destaque feminino: Chloé Zhao é favorita ao prêmio de 'Melhor Direção'

Chloé Zhao, David Fincher, Emerald Fennell, Thomas Vinterberg e Lee Isaac Chung concorrem na categoria de Melhor Diretor | Foto: Divulgação

Após o recorde de mulheres indicadas ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Diretor, o Oscar não só seguiu a nomeação de duas mulheres, como o nome favorito para receber a estatueta em 2021 também é de uma diretora.

A cerimônia está marcada para o dia 25 de abril. Segundo a organização, ela será presencial, mas, por causa da pandemia do coronavírus, a transmissão ao vivo acontecerá de vários locais diferentes.

O EM TEMPO reuniu os indicados para a categoria de Melhor Diretor, Chloé Zhao, David Fincher, Emerald Fennell, Thomas Vinterberg e Lee Isaac Chung, na principal premiação do cinema, e quais as chances que cada um tem de levar a estatueta para casa.

Chloé Zhao ("Nomadland")

Apenas no terceiro longa da carreira, Chloé Zhao é a favorita para a categoria de Melhor Diretor e já coleciona prêmios em diversos festivais de cinema – o último, o DGA Awards do Sindicato de Diretores de Hollywood, a colocou no topo da corrida.

O motivo para esse sucesso, segundo a crítica especializada, foi o olhar que a diretora trouxe ao filme. Apostando em não-atores e nômades da vida real na obra que apresenta a história de uma nômade, Zhao trouxe às telas um cenário que mistura ficção e documentário.

Uma contrapartida na premiação do Oscar é que poucos novatos vencem a categoria de Melhor Diretor, mas isso não impede que Zhao seja a aposta da imprensa americana.

Após o colapso econômico de uma colônia industrial na zona rural de Nevada (EUA), em “Nomadland”, Fern reúne a vida em uma van e parte rumo a uma viagem exploratória, fora da sociedade dominante, como uma nômade dos tempos modernos.

Onde assistir? Hulu

David Fincher ("Mank")

À sombra da diretora estreante na categoria, David Fincher seria um dos prováveis nomes cotados para ganhar o Oscar, se não fosse pela concorrência acirrada.

Considerado por muitos como um dos melhores diretores da atualidade, Fincher já foi indicado como Melhor Diretor em duas obras diferentes, sem ganhar nenhuma. Com “Mank”, as críticas foram positivas, mesmo que o filme não o coloque no pódio.

O enredo de “Mank” segue a história tumultuosa do roteirista Herman J. Mankiewicz, da obra-prima icônica de Orson Welles, Cidadão Kane (1941) e a luta com o autor Orson Welles pelo crédito do script do grandioso longa.

Onde assistir? Netflix

Emerald Fennell ("Bela vingança")

Se no terceiro longa, Chlóe Zhao é considerada uma diretora estreante, Emerald Fennell consegue ir além. “Bela Vingança” é o primeiro filme dirigido pela também atriz e alcançou bons resultados.

Em “Bela Vingança”, Cassie é uma mulher com muitos traumas do passado que frequenta bares todas as noites e finge estar bêbada. Quando homens mal-intencionados se aproximam dela com a desculpa de que vão ajudá-la, Cassie entra em ação e se vinga dos predadores que tiveram o azar de conhecê-la.

Onde assistir? Sem data de estreia prevista no Brasil

Thomas Vinterberg ("Druk - Another Round")

Na indústria cinematográfica, muito se houve que apenas receber uma indicação já é uma vitória. No caso de Thomas Vinterberg, essa é a situação com “Druk”. O filme também recebeu indicações ao BAFTA, além do Oscar, e acrescenta ao currículo do diretor.

Na corrida para Melhor Diretor no Oscar, no entanto, Vinterberg fica trás dos concorrentes.

“Druk - Mais uma Rodada”, no original, “Druk - Another Round”, é a história de quatro professores com problemas em suas vidas, testando a teoria de que ao manter um nível constante de álcool em suas correntes sanguíneas, suas vidas irão melhorar. De início, os resultados são animadores, porém, no decorrer da experiência, eles percebem que nem tudo é tão simples assim.

Onde assistir? Now, iTunes, Apple TV, Google Play e YouTube Filmes

Lee Isaac Chung ("Minari")

Crescendo cada vez mais na temporada do Oscar, Lee Isaac Chung foi elogiado pelo trabalho em “Minari” e também é uma das apostas na categoria de Melhor Diretor, mesmo que não tenha a mesma força que Zhao.

“Minari” se passa nos anos 80. David, um menino coreano-americano de sete anos de idade, que se depara com um novo ambiente e um modo de vida diferente quando o pai, Jacob, muda a família da costa oeste para a zona rural do Arkansas.

Entediado com a nova rotina, David só começa a se adaptar com a chegada da avó. Enquanto isso, Jacob, decidido a criar uma fazenda em solo inexplorado, arrisca as finanças, o casamento e a estabilidade da família.

Onde assistir? Sem data de estreia prevista no Brasil

