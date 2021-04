Povos indígenas do AM são destaques em exposição fotográfica em Manaus

As fotografias fazem parte do acervo da Semasc | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Para comemorar o Dia do Índio, no dia 19 de abril, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) promove a abertura da exposição fotográfica “O Protagonismo Indígena em Manaus”, que vai percorrer os principais shoppings da capital.

As fotografias fazem parte do acervo da Semasc e de organizações parceiras e retratam cenas do cotidiano indígena, valorizando os costumes e tradições.

A exposição tem entrada gratuita.

O lançamento acontece nesta segunda-feira, 19 de abril, às 16h, no Shopping Sumaúma, localizado na Av. Noel Nutels, 1762, bairro Cidade Nova.

Calendário da Exposição:

Dias de Exposição Locais da Exposição

19/04/2021 Shopping Sumaúma

20/04/2021 Shopping Sumaúma

22/04/2021 Shopping Manauara

23/04/2021 Shopping Amazonas

24/04/2021 Shopping Amazonas

26/04/2021 Plaza Shopping

27/04/2021 Shopping Ponta Negra

28/04/2021 Shopping Ponta Negra

29/04/2021 Shopping Cidade Leste

SERVIÇO:

O Quê - Abertura da Exposição Fotográfica “O Protagonismo Indígena em Manaus”

Quando – Segunda-feira, 19/4

Horário - 16h

Onde - Shopping Sumaúma, na Av. Noel Nutels, 1762, bairro Cidade Nova.

*Em Tempo com informações da assessoria

