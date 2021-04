Vida longa ao rei: Roberto Carlos completa 80 anos

O cantor completa 80 anos e continua marcando gerações | Foto:

Um reinado que atravessa gerações. Nesta segunda-feira (19), o rei Roberto Carlos completa 80 anos . Arrebatando corações por onde passa, o cantor é considerado o diamante da música popular brasileira e coleciona uma seleção de hits conhecidos internacionalmente.

Um exemplo de sedução, jovialidade e romantismo, o "rei" como é reconhecido pelos brasileiros, marcou as mais diversas gerações com suas músicas, que por vezes, foi interpretada por outros grandes cantores brasileiros, como Maria Bethânia e Agnaldo Timóteo.

Roberto Carlos nasceu em Cachoeiro de Itapemirim (ES), e com uma carreira de 60 anos, iniciou na época da Jovem Guarda, quando ainda comandava o programa “Jovens Tardes”. O cantor, então, resolveu fazer uma importante transição na sua carreira: sairia do pop-rock para o romântico, ganhando mais admiradoras e arrebatando corações pode onde passasse. Junto do parceiro Erasmo Carlos, fez músicas atemporais que seguem marcando gerações.

Com músicas como "Detalhes", "Como é grande meu amor por você", "Esse Cara Sou Eu", "Proposta", e tantos outros hits, o cantor lotou shows com fãs apaixonadas e com admiradores da sua música. Roberto Carlos completa os seus 80 anos com uma carreira brilhante e admirado por gerações que reconhecem o seu talento.

Leia mais:

Povos indígenas do AM são destaques em exposição fotográfica em Manaus

Reino Unido vai homenagear Zezinho Corrêa no Carnaval de 2022