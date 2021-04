Orquestra de Violões homenageia o Amazonas em live

Orquestra de Violões do Amazonas homenageia o regional em live dos Corpos Artísticos | Foto: Michael Dantas/Secretaria de Cultura e Economia Criativa

Manaus (AM) - A Orquestra de Violões do Amazonas preparou um repertório que irá homenagear o popular amazonense na noite desta terça-feira (20), às 20h, em mais uma live dos Corpos Artísticos.

A transmissão será realizada do Teatro Amazonas, pelas redes sociais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam) e TV Encontro das Águas (@tvencontrodasaguass).

O espetáculo terá, ao todo, oito músicas, todas de autores amazonenses, como Sidney Rezende, César Lima, Braulino Lima, Adelson Santos, Carrapicho, entre outros. O maestro regente da Ovam, Davi Nunes, explica que as obras foram selecionadas dentre diversos espetáculos já apresentados pelo grupo.

“O repertório regional que a Ovam apresenta sempre foi algo de grande apego do público que nos acompanha, eles gostam muito. São ritmos populares que se aproximam muito do violão, apesar de que gosto de ressaltar que o violão consegue ir do erudito ao popular, como já mostrado muitas vezes pela Ovam. Vamos, mais uma vez, mostrar o popular amazonense, com uma seleção de autores incríveis”.

Participam do concerto os violonistas Adonnay Reis, Elias Ferreira, Ézio Moreira, Hênesis Menezes, Neil Armstrong, Thiago dos Santos, Wagner Tiburtino e Wilde Fernandes.

Na bateria e na percussão, Ronalto Alves e Tércio Macambira. A apresentação ainda conta com a soprano Jessyca Paiva. A Ovam se apresentará com quadro reduzido, seguindo as recomendações de prevenção e segurança contra a Covid-19.

Um dos destaques da transmissão é uma entrevista com membros dos Corpos Artísticos sobre curiosidades da profissão ou das obras apresentadas. Nesta terça, Adonnay Reis e Tércio Macambira conversarão com o público.

Apresentações

Continuando a programação de lives dos Corpos Artísticos, a Amazonas Filarmônica faz sua estreia no dia 22 de abril, com um quarteto de cordas. Serão apresentadas obras de Luigi Boccherini, Wolfgang Amadeus Mozart e Alexander Borodin. No dia 27, a Orquestra de Câmara do Amazonas retorna para apresentar o “Quarteto nº 4”, de Ludwig van Beethoven.

Finalizando a programação para o mês de abril, no dia 29, a Amazonas Filarmônica, com um trio de cordas e percussão, interpretará obras de Boccherini, Edward Elgar, Timóteo Esteves, Gerson Filho, além de Sivuca e Glorinha Gadelha.

