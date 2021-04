Atração internacional marca estreia do Festival Lona Aberta na terça

| Foto: Divulgação

Manaus - O Festival de Circo Lona Aberta, que começa nesta terça-feira (20), contará com um número internacional em sua estreia: o espetáculo “Tomate puro Tomate”, apresentado pelo argentino Palhaço Tomate, de Victor Avalos, a partir das 19h. A programação acontecerá no canal do Youtube da Cacompanhia de Artes Cênicas (https://bit.ly/3a52dVE ).

Em sua primeira edição, o Lona Aberta terá cinco noites temáticas, com um grupo convidado de cada eixo. Além disso, o festival terá atrações como a companhia Nós no Bambu, de Brasília; a cineasta e palhaça Mariana Gabriel, neta da primeira palhaça negra do Brasil; a Cia. Fundo Mundo, formada exclusivamente por pessoas transgêneras, travestis e não-binárias; o Circo di SóLadies, formado por palhaças que pesquisam a linguagem cômica na cena teatral; e a artista Jayne Kira, que realiza um trabalho com tecido acrobático em Manaus.

O projeto foi contemplado no edital Prêmio Feliciano Lana, que faz parte das ações emergenciais da Lei nº 14.017/2020, conhecida como Lei Aldir Blanc, operacionalizada no Estado através do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Através do uso de balões, Tomate cria instrumentos, personagens e dispositivos para falar de tipos sociais e cenas comuns do cotidiano. Victor Avalos, criador do Palhaço Tomate, destaca que a proposta é criar uma reflexão através de suas apresentações.

“Acredito que a função da arte e principalmente do humor e da comédia não é dar respostas, mas, ao contrário, colocar questões, dúvidas e questionar aquilo que é dado como certo”, afirma Avalos.

Mesmo de forma remota, esta será a primeira vez que o Palhaço Tomate irá interagir com o público de um festival de circo da região norte do Brasil.

“Para mim, é muito importante participar de um festival criado no Amazonas, pois estou sempre em busca de novos lugares para compartilhar minha arte. Como comediante internacional já me apresentei em 26 países e será uma verdadeira honra para mim, pela primeira vez, fazer parte do Lona Aberta”, comenta o intérprete de Tomate.

Na quarta-feira (21), o artista também ministrará a oficina “Palhaço Latinoamericano”, sobre a construção do personagem e técnicas do riso.

Estreia

O primeiro dia de programação do Festival Lona Aberta contará também com a apresentação da modalidade “Noite de Variedades” e com "Caconversa -Talk Show", com apresentação do palhaço Caco e convidados, sendo um ponto de encontro entre artistas e público em geral, para celebrar e promover um intercâmbio.

De acordo com Jean Palladino, idealizador do Lona Aberta, unir artistas de diferentes lugares proporciona uma troca de conhecimentos, mesclando também a participação de artistas do norte do País.

“Queremos difundir o circo, colaborar com a visibilidade que essa arte vem ganhando, para que o Amazonas possa estar no corredor de festivais de circo no País e que os artistas daqui possam escoar a produção e promover um intercâmbio com outros profissionais”, destaca o coordenador.

Confira a programação completa:

Dia 20/04

19h - Abertura: Espetáculo ‘Tomate puro Tomate’

20h - Apresentação da modalidade ‘Noite Variedades’

22h - Caconversas Talk show

Dia 21/04

9h- Oficina de Palhaçaria com ‘Tomate’

18h- Videoaula : Malabares com Teffy Rojas

19h- Apresentação ‘Sui Generis’ - Companhia Fundo Mundo

20h- Apresentações da modalidade ‘Noite LGBTQIA+’

22h- Caconversas Talk show

Dia 22/04

9h - Oficina Circense para artistas LGBTQIA+

18h- Videoaula : Confecção de material circense

19h - Exibição do documentário ‘Minha avó era palhaço’

20h- Apresentações da modalidade ‘Mostra Xamego de Comicidade Preta

22 - Caconversas Talk show

Dia 23/04

9h - Oficina de Comicidade Preta - Vanessa Rosa

18h- Videoaula : Parada de Mão, com José Arenas

19h- Espetáculo ‘Estupendo Circo di Soladies’

20h- Apresentações da modalidade ‘Noite das Mulheres’

22h- Caconversas Talk show

Dia 24/04

9h - Oficina de palhaçaria feminina

18h- Videoaula : Mágica para iniciantes, com Rafael Hounssel

19h- Espetáculo ‘Nós no Bambu’

20h- Apresentações da modalidade ‘Noite de sobrevoos e quedas’

22h- Caconversas Talk show

Dia 25/04

9h - Lab Bambu - Jogo das formas e dramaturgia

16h- Fórum Virtual ‘Meu Norte é o Circo’

19h- Videoaula: Maquiagem Circense

19h- Mostra Virtual

22h- Caconversas Talk show

