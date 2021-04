Pesquisadora e compositora transforma material acadêmico em música

Em 2017, a compositora teve a oportunidade de interagir com ribeirinhos e compôs a partir da experiência | Foto: Divulgação

Manaus - Através de estudo sobre movimento das águas no Amazonas, a bióloga Jamylle de Souza transformou uma pesquisa acadêmica em música, que ainda ganhou um clipe documentário. A obra “Uma água, tantas Tanhas - UATT” é um projeto cultural contemplado pela Lei Aldir Blanc e retrata a relação de moradores da floresta na Amazônia.

Em 2017, a compositora teve a oportunidade de interagir com ribeirinhos, pequenos agricultores, crianças e mulheres. Nesse levantamento ela conheceu Tanha, moradora de uma comunidade próxima à Balbina, Presidente Figueiredo (AM).

" Era uma mulher que como tantas de nós, acordava muito cedo, cuidava da família e da plantação com o marido e, com muita sabedoria desafiava os impactos da Mudança climática sobre o principal recurso de que dependia sua sobrevivência: A água. " Jamylle Souza, Bióloga sobre moradora que encontrou em uma comunidade

Ela ainda completa ao dizer que a relação era de "pura poesia", algo que não caberia somente à ciência relatar.

O documentário apresenta histórias de relação com a água por mulheres na Amazônia além da gravação da banda em estúdio como parte do clipe. “Estamos intercalando filmagens no Set e captação online para compor a edição do projeto audiovisual. A proposta também foi um transitar entre o mundo real e virtual, se adaptando à realidade que estamos vivendo no mundo”, antecipou Eduardo Nogueira, designer gráfico que participou do projeto.

O Projeto será lançado em uma Live neste dia 20/04 (terça-feira), com a estreia do clipe e documentário “Uma água, tantas Tanhas”, no Facebook .

" O intercâmbio entre esses artistas não representa apenas a resistência em meio ao caos pandêmico, mas o rompimento de barreiras para ampliar o fluxo cultural entre diferentes partes desse tão diverso bioma brasileiro. " Jamylle Souza, amylle de Souza

A proposta do projeto conquistou aprovação da Lei Aldir Blanc pelo governo do Mato Grosso, na cidade de Juara (MT) onde Jam Souza reside atualmente e atua como professora. Nesse intercâmbio Amazonas-Mato Grosso a produção musical, captação de imagens e depoimentos de mulheres convidadas aconteceu nos dois estados e de maneira híbrida, presencial e virtual

