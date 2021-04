Federação de Teatro do AM disponibiliza espetáculo online e gratuito

A peça concorre ao melhor espetáculo escolhido por júri popular em contagem de likes no vídeo e quantidade de menções no story da @fetam.teatro | Foto: Divulgação

Amazonas - A Federação de Teatro do Amazonas (FETAM) traz do Núcleo de Pesquisa TABIHUNI a peça ÜHPÜ – CORPO, com direção de Bu'ú Kennedy Ye’pá Mahsã (Tukano) e Chris Tk Huni Kuin (Kaxinawá). A apresentação será nesta quinta-feira (22), às 19h no canal da FETAM no YouTube. O debate sobre o espetáculo acontecerá no domingo (25), às 13h, na plataforma ZOOM.



A peça concorre ao melhor espetáculo escolhido por júri popular em contagem de likes no vídeo e quantidade de menções no story da @fetam.teatro. O link estará disponível na bio do instagram.



Para escolher o espetáculo favorito, o público terá duas formas de votar: uma é curtir o vídeo que ficará por 24h no canal do YouTube, enquanto a outra é compartilhar no story uma foto em que esteja assistindo o espetáculo e mencionar o perfil da federação. Os três espetáculos escolhidos receberão um troféu e premiação em dinheiro.

A 14ª Mostra de Teatro do Amazonas acontece de 01 de abril a 01 de maio de 2021. Realização da Federação de Teatro do Amazonas (FETAM). Apoio cultural do Governo do Amazonas, pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa por meio do Edital Cultura Criativa, Lei Aldir Blanc – Prêmio Feliciano Lana.

A programação completa pode ser conferida no site fetam.com.br e no Instagram @fetam.teatro, onde o público também pode acompanhar a programação das oficinas.

Sinopse

A Performance-ritual ÜHPÜ – CORPO foi concebida para fomentar a relação kõkamõu – juntxs, entre o conhecimento tradicional xamânico dos indígenas Bu'ú Kennedy Ye’pá Mahsã (Tukano) e Chris Tk Huni Kuin (Kaxinawá), com os não indígenas Camila Borges, Ton Brasil, Gabriel Mota, Ney O Virgem, Luisa Braga e Luiz Davi Vieira.Todos juntos em uma transmutação corporal conduzida pelos espíritos que estabelecem diálogos com os xamãs durante a performance-ritual.

A partir das experiências xamânicas, o grupo coloca o ÜHPÜ – corpo em Ye’pá Mahsã, disponível para conexões sensoriais e sinestésicas coletivas, através de sonoridades instrumentais, de cantos e danças que abrem portais para outros estados da percepção corpo-ritual no campo das Artes da Cena – o corpo em estado de consciência expandida. Faz parte das vivências xamânicas a busca por um trabalho corpóreo que caminha na experiência do atravessamento do eu-limite.

