Filme amazonense é selecionado para festival de cinema em Rondônia

Vendo Boto foi dirigido pelo ator Nonato Tavares | Foto: Divulgação

MANAUS - O curta-metragem Vendo Boto, dirigido pelo ator Nonato Tavares, foi selecionado para a Mostra Fantacine, da 1ª Mostra de Cinema Fantástico de Rondônia . O filme foi produzido na Oficina de Produção Audiovisual (OPA) do Museu Amazônico e tem na ficha técnica o ator Fidelis Baniwa, protagonista da história que traz o mito amazônico como tema.

"Filmamos o Vendo Boto na comunidade do Livramento, que tem uma paisagem muito bonita e é próxima à Manaus, o que facilitou o transporte da equipe que é totalmente formada pelos alunos da OPA", disse Thiago Morais, coordenador das oficinas e responsável pela produção do curta.





FANTACINE





O filme participará da Mostra Boiúna, onde mitos ganham vida e provocam reflexões no espectador. Essas e outras obras nacionais selecionadas para a Fantacine estarão disponíveis em www.fantacine.com.br , de 23 a 25 de abril, totalmente online e gratuita.

O filme tem na ficha técnica o ator Fidelis Baniwa | Foto: Divulgação

A Fantacine é uma mostra audiovisual não competitiva que será realizada de 20 a 26 de abril, reunindo filmes do gênero fantástico em uma programação diversificada e gratuita.

Por filmes fantásticos, são consideradas produções que possuam características que rompam a barreira da naturalidade, realidade, englobando os gêneros de ficção científica, terror, suspense, thriller e fantasia.





Em 2021, a 1ª Mostra de Cinema Fantástico de Rondônia terá a edição em formato online, buscando apresentar ao público as produções do cinema de gênero fantástico brasileiro, sobretudo àquelas realizadas na região Norte do País.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Curta amazonense é selecionado para Mostra de Cinema Negro em Sergipe

Filmes de Zeudi Souza são destaques no ‘Cine Sem Sair de Casa’