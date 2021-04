Invocação do Mal 3: primeiro trailer do filme já está disponível

O título, chamado A Ordem do Demônio, tem estreia para junho deste ano nos Estados Unidos | Foto: Divulgação

Manaus - Foi lançado nesta quinta (22) o primeiro trailer oficial do novo filme da franquia Invocação do Mal. O título, chamado A Ordem do Demônio, tem estreia para junho deste ano nos Estados Unidos.

Nesta nova trama, o casal Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga) estão sendo contratados para solucionar um caso de assassinato envolvendo possessão demoníaca. Confira o trailer:

Baseada em uma história real, a trama acompanhará o casal atuando ao lado da lei no primeiro caso de possessão demoníaca a ser levado ao tribunal dos Estados Unidos. O roteiro de David Leslie Johnson-McGoldrick, a produção é de James Wan e direção de Michael Chaves (A Maldição da Chorona).

A estreia de Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio estava inicialmente prevista para 2020 mas, por conta da pandemia do coronavírus, foi adiada para 4 de junho de 2021. Ainda sem dada de lançamento no Brasil.





