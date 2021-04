Veja pedidos inusitados de bolos e temas de aniversários em Manaus

Os temas já foram desde apaixonados por conchas até homens sem roupa | Foto: Reprodução

Manaus – Após o sucesso da festa de aniversário com o tema ‘Juliette’, feito pelo manauara Hosane da Costa, em homenagem à participante do BBB 21, a equipe do Portal EM TEMPO conversou com confeiteiros de Manaus para saber quais foram os pedidos mais curiosos ou diferentes que já receberam. Os temas já foram desde apaixonados por conchas até mais picantes.

Esta semana, os olhos dos manauaras se voltaram para a obra da confeiteira Keila Contes. Ela foi responsável por dar vida ao bolo de aniversário de Hosane, um grande fã da participante Juliette Freire.

Bolo BBB em festa com tem Juliette foi um sucesso | Foto: Divulgação

Em entrevista, ela se mostra surpresa pela repercussão do trabalho e conta que, após o ocorrido, a procura aumentou.

" “Muita gente veio elogiar o meu trabalho, depois que as fotos saíram, também percebi um aumento no número de seguidores da minha loja. Foi a primeira vez que vi algo assim” " Keila Contes, confeiteira

A funcionária pública gerencia a loja Keila’s Cake há pouco mais de um ano, época em que já fazia doces e bolos para amigos, de graça. Foi após um amigo de outro estado elogiar seu trabalho e incentivar a criação do estabelecimento on-line, que o negócio nasceu. Nesse período, além do destaque recente em homenagem à paraibana, Keila já acumula histórias curiosas de pedidos solicitados.

Bolo 'Bicho Preguiça' da Keila's Cake | Foto: Divulgação

Um deles foi a encomenda de bolo com tema ‘Bicho Preguiça’. O pedido foi feito por uma cliente para o aniversário da amiga. Segundo a confeiteira, a justificativa dada foi de que a aniversariante era extremamente preguiçosa. “Ela disse que a amiga dorme demais e é lenta demais, passa dias para fazer uma coisa”, relembra.

Os pedidos feitos a Keila marcam pelos motivos | Foto: Divulgação

Além do caso divertido, nesse breve primeiro ano de atividade, a proprietária já produziu um bolo especial para um veterinário, com o tema ‘Animais Exóticos’, além de realizar o desejo de uma apaixonada por conchas. Nem mesmo o boi bumbá ficou de fora, recebendo um pedido de um torcedor do Boi Caprichoso.

Uma vasta experiência

Já para profissionais com mais tempo na área, essas experiências vão além. A dona da Cake, Luciana Freitas, conta que já recebeu, até mesmo, pedidos constrangedores, com teor sexual.



Pedido teve de ser censurado para poder ser publicado na página de Luciana | Foto: Divulgação

“Uma vez eu recebi um pedido para fazer um homem com o (órgão genital) aparecendo, encostando até o chão. Nunca entendi por que pediram, mas fiz”, contou aos risos

Outro que lhe chamou bastante a atenção foi a encomenda de um bolo temático sobre a “Caneta Azul”. Na época, o item estava em alta, devido à popularização do vídeo viral com mesmo nome. No vídeo, um homem cantava uma canção própria enaltecendo a clássica caneta Bic azul.

Encomenda com o tema 'Caneta Azul' foi pedido em 2019 | Foto: Divulgação

De acordo com Luciana, por pura curiosidade, ela perguntou à cliente o que motivou o pedido e, como resposta, foi dito que seria um presente para brincar com a aniversariante. Na ocasião, a confeiteira teve de comprar mais de 20 unidades do item para decorar o bolo.

Pedidos de cervejas e até mesmo para “viciados” em Coca-Cola são um dos mais pedidos, além dos clássicos bolos com tema de times de futebol e, diferente do imaginado, festas com o tema BBB não são raras. Para finalizar, a confeiteira relata que até mesmo recebeu pedidos recentes relacionados à pandemia.

Leia mais

Cantor amazonense homenageia música popular em show no Teatro Amazonas

Pesquisadora e compositora transforma material acadêmico em música