Quer fazer um bolo fofinho e macio? Conheça dicas para não errar

Manaus - Quem nunca ficou frustrado por não conseguir deixar o bolo fofinho? Para acertar o ponto, é preciso seguir o passo a passo da receita à risca. Porém, tem algumas dicas e truques que podem te ajudar na cozinha. A confeita Camila Dutra avisa que, antes de tudo, é preciso entender que não é todo bolo que fica fofinho.

" Os bolos mais fofinhos normalmente partem da aeração dos ovos ou do açúcar com a manteiga e, assim como todas as receitas em geral, precisam de uma série de cuidados na execução do preparo que podem fazer toda diferença. " ,

Ingredientes em temperatura ambiente

Com exceção das receitas que pedem ingredientes quentes ou gelados, é importante usar os itens na temperatura ambiente. “Os ingredientes na mesma temperatura facilitam a mistura e faz com que a massa se desenvolva melhor dentro do forno. E tome nota: temperatura média de 25 graus”, aconselha Camila Dutra.

Cuidado ao misturar a farinha à massa

Segundo a confeiteira, não é necessário mexer tanto na farinha de trigo para incorporá-la à receita. “O glúten, proteína da farinha, começa a se desenvolver quando a farinha começa a ser trabalhada, assim que entra em contato com o líquido da receita. Quanto mais você bater a farinha, maior a chance de o bolo ficar pesado. Misture o suficiente para incorporá-la”, explica.

Claras em neve devem ser úmidas e brilhantes

Se as claras estiverem secas e em blocos rígidos, quer dizer que elas foram batidas em excesso e podem atrapalhar o resultado. “Bolos que levam as claras batidas corretamente tendem a ser mais fofinhos uma vez que o ar incorporado às claras ajuda na fermentação do bolo. Sempre misture as claras em neve no final do preparo com cuidado e delicadeza, assim as bolhas de ar são mantidas e a função das claras se preserva”.

O truque do amido de milho funciona

Se você quiser deixar a massa mais leve, pode substituir parte da farinha de trigo por amido de milho. “O amido é mais leve que a farinha e livre de glúten, a proteína da farinha”.

Pré-aqueça o forno

É essencial que o forno esteja em uma temperatura adequada no momento em que o bolo for colocado para assar. “O fermento começa a agir quando entra em contato com o líquido da receita, mas sua função é potencializada com o calor do forno. Se o forno está frio, a reação imediata pode prejudicar o desenvolvimento da massa”.

Respeite a temperatura indicada

Para não ter surpresas, é essencial que o bolo seja assado na temperatura ideal, entre 170 e 190 graus Celsius. “Considere a média de 180 graus e nunca abra o forno até sentir o aroma de bolo assado. Isso é garantia que o bolo não vai afundar quando você abrir o forno”, finaliza Camila Dutra.

