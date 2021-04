Anthony Hopkins faz vídeo emocionante no túmulo do pai após o Oscar

Anthony Hopkins faz vídeo emocionante na lápide do pai e revela que não esperava levar Oscar de Melhor Ator | Foto: Reprodução/Twitter

Aos 83 anos, Anthony Hopkins ganhou o Oscar de Melhor Ator e se tornou o ator mais velho a ganhar o prêmio. Por seu desempenho no filme "Meu Pai", dirigido por Florian Zeller, o artista levou a estatueta para casa na premiação deste domingo. Além desse, "Meu Pai" ganhou mais um prêmio: o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado.

Um pouco antes de sua vitória, ele twittou um vídeo em um cemitério de South Wales, no País de Gales, visitando a lápide de seu pai recitando um poema do escritor do poeta Dylan Thomas.





"Richard Hopkins, meu amado pai, descansando em paz eterna", escreveu.





Hopkins não foi à premiação para receber o prêmio. O agente do ator, inclusive, revelou que o artista estava dormindo na hora e ficou surpreso com a premiação. Porém, fez questão de agradecer em suas redes sociais em vídeo.

"Bom dia, aqui estou eu na minha terra natal, País de Gales, e aos 83 anos de idade não esperava receber este prêmio. Eu realmente não queria. Eu sou grato à Academia e obrigado. Quero prestar homenagem a Chadwick Boseman, que nos foi tirado muito cedo, e mais uma vez, muito obrigado a todos. Eu realmente não esperava por isso, então me sinto muito privilegiado e honrado. Obrigado".

