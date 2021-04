Cenário do rio Negro é opção turística de novo flutuante no Amazonas

Abaré Rio Negro é a segunda unidade do Abaré Sup e Food | Foto: Brayan Riker

IRANDUBA (AM) – Situado em uma área privilegiada do Rio Negro, na região da comunidade Cachoeira do Castanho, em Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus), o novo Flutuante Abaré Rio Negro oferece interação com a natureza, além de um restaurante com iguarias da culinária regional.

A equipe de reportagem do EM TEMPO esteve na pré-inauguração do flutuante, segunda unidade do Abaré Sup e Food, realizada no último sábado (24), e conferiu as opções que o espaço oferece a turistas e moradores de Manaus.

Culinária regional é um dos fortes do local | Foto: Brayan Riker

De acordo com a assessoria, o restaurante nasce com a ideia de oferecer um resgate da identidade cultural amazônica, cujas raízes, ambientadas na floresta, fazem do rio o seu maior ambiente de lazer, cenário que sempre foi o lar maior das classes C e D e mais recentemente redescoberto pelas classes A e B.

Seguindo um estilo mais receptivo para turistas que a primeira unidade, muito procurada pelos jovens e palco de festas eletrônicas e temáticas, o principal foco será oferecer o contato com a natureza.

Comida regional | Foto: Brayan Riker

" É uma honra, para nós, abrir esse espaço de ecoturismo na Amazônia, onde podemos divulgar as belezas da nossa região e o que essas águas oferecem " Diogo de Vasconcelos, de 42 anos., proprietário dos flutuantes

Com um cenário natural em meio ao rio Negro, os visitantes podem nadar nas proximidades do Abaré, em uma área cercada, com profundidade rasa para quem preferir não se aventurar pelas margens. O local também disponibiliza coletes salva-vidas.

Os turistas podem desfrutar das belezas da Amazônia | Foto: Brayan Riker

O SUP, modalidade aquática que cresceu muito nos últimos anos em Manaus, é uma das atividades oferecidas no local.

“Além de tudo o que já mostramos, oferecemos as principais atividades que os turistas e, até mesmo, a população procura, que é o mergulho com boto, visita às comunidades indígenas, simulação de pesca. Mas o nosso diferencial é que realizamos um turismo sustentável, não um turismo predatório, como normalmente ocorre”, explicou Diogo.

| Foto: Brayan Riker

Cardápio regional

Outra experiência amazônica que o Restaurante e Flutuante Abaré Rio Negro oferece está na gastronomia, que valoriza a culinária regional. No cardápio, são servidos peixes e frutas da região.

Aperitivos como camarão empanado, mini pastéis de tambaqui e, até mesmo, brigadeiro de pirarucu – que apesar do nome, é salgado – são opções para conhecer as iguarias amazônicas.

Brigadeiro de Pirarucu e Camarão empanado | Foto: Brayan Riker

A regionalidade também está na decoração do espaço e na apresentação dos pratos. Os aperitivos são servidos em folhas de bananeiras e cestas trançadas, objeto típico do artesanato regional.

Protocolos de segurança





Seguindo cuidados contra a Covid-19, o flutuante emprega protocolos de segurança para os visitantes e funcionários, o que inclui a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção.

Acesso e funcionamento

Os turistas podem desfrutar das belezas da Amazônia | Foto: Brayan Riker

O acesso ao flutuante pode ser por trecho terrestre ou fluvial. O próprio Abaré possui uma recepção na área da Ponta Negra para disponibilizar o acesso fluvial. O acesso terrestre ocorre através da AM-070, entrando no KM 23 seguindo até à comunidade da Cachoeira do Castanho, onde depois há uma lancha que segue até o flutuante. O Abaré Rio Negro funciona sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 18h. Mais informações nas redes sociais no @abare.rionegro .

