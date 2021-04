Bob Marley é homenageado por bandas amazonenses no Reggae Folia Lives

Jahraqui | Foto: Divulgação

Manaus - O cantor de reggae mais conhecido de todos os tempos, famoso por popularizar o gênero e vender mais de 75 milhões de discos, será homenageado por bandas amazonenses no mês de maio.

A homenagem acontece nos dias 10 e 11 de maio, às 15h30, no “Reggae Folia Lives”, no canal do Reggae do Norte no Youtube. Em 2021, completa 40 anos da morte de Bob Marley.

Entre as atrações confirmadas estão as bandas Johnny Jack Mesclado, Groovibe, Medynah, Jahraqui, Nossas Raízes, o cantor Cileno e os DJs Carlos Ferraz e Tubarão.

Os shows vão acontecer no Espaço Tucandeira, no Tarumã, com assinatura do Circuito Reggae Amazonas e transmissão da La Xunga Produções. O projeto foi contemplado no edital Prêmio Feliciano Lana, da Lei Aldir Blanc.

Segundo o organizador do evento on-line, Elso Correia, o Circuito Reggae Amazonas foi idealizado em 2017, numa parceria com Douglas Mandrake, para movimentar a cena musical da cidade e abrir espaço para shows de bandas de reggae. Ele destaca que, a partir da iniciativa, surgiram eventos como “Reggae na Praça”, “Último Reggae do Ano”, “Tributo a Bob Marley” e “Reggae Consciência”.

“Neste ano, por conta da pandemia de Covid-19, não foi possível realizar o ‘Reggae Folia’ no Carnaval, mas adaptamos o festival para as plataformas digitais e decidimos fazer na data mais importante para o reggae, numa homenagem especial a Bob Marley”, afirma o produtor cultural.

“Para atender aos protocolos de segurança, a transmissão vai contar com o mínimo de pessoas na produção e respeitar a distância entre os músicos”.

Programação

No dia 10, a line up tem o DJ Carlos Ferraz, as bandas Groovibe, Medynah e o cantor Cileno.

Um dos destaques da noite, Cileno traz no repertório três trabalhos autorais, “Vibe Zona Sul”, “Oração Rasta” e “Homem Rasta”, além de “Erê”, da banda Cidade Negra, e duas canções do homenageado, “Is This Love” e “Kaya”.

“A participação no ‘Reggae Folia’ representa uma oportunidade de fortalecer o movimento em um momento tão delicado. Além da importância da data, é um grande incentivo aos artistas que militam na área desse ritmo”, comenta o cantor.

No dia 11 é a vez do DJ Tubarão e das bandas Johnny Jack Mesclado, Jahraqui e Nossas Raízes.

Headliner do festival desde a primeira edição, a Johnny Jack Mesclado vem com uma retrospectiva composta por clássicos da discografia da banda, como “Aquela Menina”, do álbum “Que Jah Abençoe”, de 2003; “Fim de Semana”, de “Luz de Raiz”, de 2005; assim como sucessos dos discos “Três”, de 2009; “De Fone Pro Mundo”, de 2013; e dos EPs “Añoranza”, de 2015; e “601”, de 2016.

O grupo Nossas Raízes também aposta no setlist autoral e apresenta “Arrogância”, “Deixa de Tanta Maldade”, “Paz Interior” e “Fugir para Floresta”, assim como “Pimpers Paradise” e “Stir It Up”, de Bob Marley.

“Poder participar do circuito é sentir-se artisticamente integrado. Isso é muito importante para o futuro dessa cultura de reggae em nossa região”, afirma João Vicente, vocalista e guitarrista da Nossas Raízes.

