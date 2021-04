Curupira, Boitatá e Boto: lendas amazônicas estampam mural em Manaus

A arte foi idealizada pelo designer e artista visual parintinense Jarbas Marinho, o Lobão | Foto: Oliveira Júnior/Manauscult

MANAUS - Quem passa pela avenida 7 de Setembro e rua Governador Vitório, no Centro Histórico de Manaus, não deixa de notar a arte no estacionamento do Les Artistes Café Teatro.

Um mural de aproximadamente 160 metros, pintado na lateral da estrutura do imóvel, retrata alguns personagens do folclore brasileiro, como o curupira, a vitória-régia, o boto, a boiúna, o mapinguari, o boitatá, além das lendas da sumaúma e do guaraná.

A arte foi idealizada pelo designer e artista visual parintinense Jarbas Marinho, mais conhecido no meio artístico como “Lobão”, e foi finalizada no último dia 20.

Curupira é um dos rostos que estampa o mural | Foto: Oliveira Júnior/Manauscult

O artista executou o projeto intitulado “Eu sou a lenda”, que representa lendas amazônicas, por meio das artes visuais tridimensionais, efeito visual que dá a sensação de volume dos objetos, na lateral do Les Artistes Café Teatro.





O trabalho contou também com a colaboração dos artistas Edwin Ribeiro Bastos (Sprok), Celso Rodrigues Gama Filho (Bin) e do produtor cultural, Lamartine Silva.

“Minha ideia inicial era fazer uma exposição em um lugar fechado, porém, por conta da pandemia, resolvemos fazer um mural com pinturas em 3D em um lugar aberto, onde possa ficar exposta por tempo indeterminado à população”, informa Lobão.

Para o artista, além da valorização do espaço, o projeto também exalta as lendas da região Norte e incentiva o turismo no Centro Histórico de Manaus. Ele também fala sobre a inspiração para a pintura de uma das imagens.

Visão do estacionamento antes do mural | Foto: Oliveira Júnior/Manauscult

“Uma das pinturas retrata o curupira, uma das lendas mais conhecidas da região, e minha inspiração para esse trabalho veio do curupira da série brasileira, ‘Cidade Invisível’, produzida por uma plataforma de streaming, e interpretado pelo ator Fábio Lago. Esperamos que esse espaço se torne um lugar para os visitantes tirarem fotos e conhecerem mais sobre a nossa cultura”, concluiu.





Lobão é um dos 508 contemplados nos editais do Prêmio Manaus de Conexões Culturais – Lei Aldir Blanc, lançado em 2020, pela Prefeitura de Manaus.



*Com informações da assessoria

