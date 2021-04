Lollapalooza é adiado novamente para março de 2022

| Foto: Divulgação

O festival Lollapalooza foi adiado mais uma vez por conta da pandemia da covid-19, de acordo com um anúncio da organização do evento nas redes sociais. As novas datas para a realização do evento são 25, 26 e 27 de março de 2022.

Esta não é a primeira vez que o Lollapalooza é adiado desde o início da pandemia. O evento, originalmente marcado para abril de 2020, acabou adiado para dezembro de 2020, depois para setembro deste ano e, nesta quarta-feira, 28, foi postergado novamente para março de 2022.

Os ingressos da edição 2020 seguirão válidos para o evento, mas não é possível pedir a devolução do dinheiro, apenas receber créditos da T4F.

Na primeira vez em que o Lollapalooza foi adiado, as atrações principais confirmadas eram Guns N' Roses, The Strokes e Travis Scott. A organização do evento havia confirmado essas participações nos primeiros adiamentos, mas agora ainda não há posição a respeito das atrações do festival.As edições do Lollapalooza da Argentina e do Chile, por ora, não foram adiadas.

