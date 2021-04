Semifinal: Naça encara o Manaus FC na Colina neste sábado (1ª)

| Foto: Divulgação

O Nacional Futebol Clube tem um novo objetivo para ser cumprido, neste sábado dia (1º), diante do Manaus FC, às 16h05, no estádio Ismael Benigno, a Colina, em partida válida pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Amazonense 2021. Para o Leão da Vila Municipal, somente a vitória importa.

O comprometimento da equipe azulina foi fundamental para chegar até a fase das semifinais do Barezão 21.O técnico do Mais Querido, Alan George, falou sobre o caminho percorrido do Naça, apesar de não ter sido fácil, Alan, destacou o empenho dos atletas na competição.

"Até nossa equipe chegar nas semifinais, foi percorrido um caminho difícil. O comprometimento de todos que trabalham incansavelmente no Nacional foi muito importante, para chegarmos entre os oito, precisou de muito empenho e isso a nossa equipe está de parabéns. Até a montagem do nosso elenco e a elaboração da nossa comissão técnica foi tudo tratado cuidadosamente. Depois, a gente foi encaixando as peças com os jogadores que iam chegando, na nossa equipe e graças a Deus é um elenco de excelência", comentou.

A equipe do Gavião do Norte joga pelo empate, nas duas partidas. Já o Naça, precisa vencer os dois jogos. Mesmo sabendo da qualidade do adversário, o comandante, Alan George, frisa a importância de vencer essa disputa.

"Vamos enfrentar uma equipe forte, de atletas com muita qualidade. Vai ser um jogo importante e precisamos entrar focados. Diminuir ao máximo os erros possíveis. Nossa competência nesses dois jogos será fundamental. A equipe está preparada e dará o máximo para se garantir na final do Estadual", finalizou.

