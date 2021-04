Artistas levam oficinas artísticas para comunidade rural do Amazonas

| Foto: Divulgação

Acessibilidade e troca de conhecimentos fazem parte do intuito dos participantes do "Circuito Cultural de Artes Integradas", projeto contemplado no Edital Prêmio Encontro das Artes, pela Lei Aldir Blanc 2020. A programação será realizada de forma gratuita nos dias 30 de Abril e 01 de Maio, na Escola Municipal Nerida Ribeiro Cunha, no município de Anamã.



Oito artistas compõem o grupo que fará as oficinas de música, dança, teatro, graffiti, produção cultural e maquiagem, tendo como público-alvo crianças, adolescentes e jovens da comunidade de Cuia.

Na sexta-feira (30), às 18h, a oficina "A Arte da Palhaçaria", ministrada pela professora de Artes Cênicas e idealizadora do projeto, Aline Cassiano, dá abertura ao projeto. A profissional, que já trabalha na área há cerca de 20 anos, acredita que "rir é o melhor remédio" para espantar a depressão e a ociosidade, principalmente, nesse período de pandemia.

A distância, a longa duração da viagem de Manaus até a região rural de Anamã e a cheia dos rios são os principais desafios enfrentados pelos participantes. Aline já conhecia a comunidade quando resolveu levar o projeto para o local.

“A ideia surgiu de uma visita técnica que eu fiz no município. Lá eu soube da necessidade cultural do local e, quando eu fechei o elenco, eu queria levar realmente um circuito para lá. Eu quis levar vários artistas consolidados em Manaus, não só para realizar oficinas, mas para criar um vínculo com a comunidade", enfatizou a artista, que ainda ressaltou a importância da troca de conhecimentos entre artistas e participantes.

Ainda na sexta-feira, o rapper amazonense, Jander Manauara, fala sobre as atualidades do Hip Hop em roda de conversa. A iniciativa vai abordar os quatro elementos do estilo e fazer uma imersão na trajetória cultural do artista que tem mais de 20 anos de carreira. As oficinas do primeiro dia são destinadas a maiores de 16 anos.

Segundo dia

No sábado (1º), as atividades continuam durante o dia inteiro, com início às 08h. A primeira oficia será a de musicalização, ministrada pela atriz Thiana Colares. Em seguida, às 09h, acontece a oficina de brincadeiras, ministrada pela atriz Mel Angeoles. Simultaneamente, o artista Denis LDO ministra a oficina de Graffiti. Para encerrar as atividades da manhã, a oficina de dança para crianças fica por conta da dançarina Naimeê Cassiano.

Vale ressaltar que todas as oficinas da manhã são para crianças com idades entre 05 e 12 anos, exceto a de Graffiti que abrange crianças acima de 12 anos.

A oficina de teatro ministrada pela atriz Agatha Paes e a oficina de maquiagem de efeitos especiais, da artista Lorena Psiquê, acontecem às 14h do sábado. Elas são destinadas ao público acima de 12 anos.

Após o encerramento das oficinas, o participante Denis LDO realiza a produção de graffiti na comunidade, com previsão de acontecer às 19h, no mesmo local das oficinas. Juntos, os artistas ainda farão uma apresentação final, em forma de espetáculo.

Medidas contra a Covid-19

Por conta dos diversos decretos e diretrizes desenvolvidas devido à Covid-19, a realização do projeto foi adiada diversas vezes. A data escolhida está relacionada à queda nos números de casos na Região Norte. Todas as medidas preventivas serão priorizadas durante a execução das oficinas.

Vivência além do entretenimento:

A artista e participante do evento responsável pela oficina de brincadeiras, Mel Angeoles, destaca o quanto este projeto é uma forma de levar diversão e cultura, além de conhecimento e experiência artística ao público.

"Levaremos oficinas para ensinar o que a gente faz e eles possam continuar fazendo o que aprenderam depois que formos embora", destaca Mel.

Especialmente pelos trabalhos que as igrejas do local já desenvolvem, a artista destaca que a ação também traz bons frutos.

"É uma ação de grande relevância para a nossa juventude da comunidade, terá um impacto muito positivo, ampliando os conhecimentos e oportunizando novos aprendizados na realidade de quem participa. É uma grande oportunidade, especialmente pela carência de políticas públicas para este público", destaca Zelilde da Silva Pinheiro, vereadora de Anamã.

