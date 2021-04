Documentário amazonense 'Mulheres da Terra' estreia nesta sexta

| Foto: Divulgação

A obra acompanha a trajetória de três mulheres que realizam o trabalho de parteira, benzedeira e puxadora em suas respectivas comunidades, funções ainda presentes no imaginário das comunidades e populações tradicionais da Amazônia.

O documentário Mulheres da Terra do premiado cineasta amazonense Anderson Mendes (A incrível história de Coti: Rambo do São Jorge, Picolé do Aranha, Oscarino & Peteleco) estará disponível de forma gratuita a partir desta sexta-feira (30) no YouTube. A história resgata e registra a memória de parteiras, benzedeiras e puxadoras de comunidades tradicionais da Amazônia.

A obra tem 15 minutos de duração e foi produzida no interior do Amazonas, nos municípios do Careiro da Várzea na comunidade do Divino Espírito Santo e na Vila de Paricatuba, em Iranduba. Com a captação feita no formato 4k o documentário retrata a história de três mulheres que realizam em suas respectivas comunidades o trabalho tradicional de parteiras, benzedeiras, rezadeiras e puxadoras.

"A pandemia de Covid-19 que atingiu bem forte os idosos na primeira e segunda onda, uma das nossas preocupações foi com o registro das histórias de vida dessas mulheres que fazem um trabalho tão importante e simbólico no interior da Amazônia", conta Anderson.

A equipe aguardou a liberação do governo liberou para viagens intermunicipais para ir a campo produzir e captar as imagens com maior segurança.

"Nossa preocupação foi justamente com um protocolo de segurança tanto para as personagens quanto para nossa equipe, onde todos da nossa equipe foram testados antes de viajar e mantivemos distanciamento nas captações, uso de máscaras e álcool em gel e um acompanhamento remoto após as filmagens, o resultado é uma obra audiovisual que promete emocionar o público que pode conferir no youtube e em breve será exibido nas telas do canal Amazon Sat", relata o diretor.

Anderson Mendes assina roteiro, montagem, direção e produção executiva do curta-metragem, a direção de fotografia ficou por conta do profissional Arnaldo Bentes. A produção também teve a coordenação de Jorgemar Monteiro, acompanhado de Paulina Denis e Keylla Gomes. Na montagem, finalização e edição esteve Icaro Lobo, Zeca Santos assina a trilha sonora.

| Foto: Divulgação

Sobre a obra

O Documentário Mulheres da terra, registra nas comunidades do Divino Espirito Santo no Careiro da Várzea e na Vila de Paricatuba em Iranduba, ambas no interior do Amazonas, o resgate das histórias e a força de 3 mulheres que fazem o trabalho de parteiras, benzedeiras, rezadeiras e puxadoras nas suas respectivas comunidades ao longo de suas vidas. Atividades tradicionais que lutam para permanecerem vivas em meio a modernidade e que são realizadas principalmente por mulheres através de gerações no interior da Amazônia.

