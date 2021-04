‘Experiência incrível’, diz Dulce María sobre nova série na Netflix

O mais novo projeto da artista multifacetada é “Falsa Identidad” | Foto: Divulgação

A cantora e atriz mexicana Dulce María encantou toda uma geração com a personagem Roberta, da novela mexicana “Rebelde”, entre 2004 e 2006. O mais novo projeto da artista multifacetada é “Falsa Identidad”, primeira série que Dulce gravou com a Netflix.

A segunda temporada estreou na quarta-feira (28) e o EM TEMPO teve a oportunidade de conversar com a mexicana sobre o que o papel significou para ela.

Em “Falsa Identidad”, Dulce María interpreta a protagonista Victoria Lamas, uma advogada especializada em direitos humanos que tem a violência contra a mulher como pano de fundo.

“Victoria me ensinou a ser valente, a não ficar calada. Apesar de todo o mal e toda a dor e de tudo o que lhe tiraram, ela renasceu. Ela segue querendo justiça, mas de uma forma humana. Isso nos faz pensar em nossa capacidade de acreditar nas qualidades humanas”, compartilhou sobre a experiência de interpretar a protagonista.

Agradecendo o carinho que ela ainda recebe mesmo 10 anos após a participação em Rebelde, ela destacou as diferenças e semelhanças entre Roberta Pardo e Victoria Lamas.

Cena de "Falsa Identidad" | Foto: Divulgação

“Definitivamente as pessoas irão ver outra personagem. Uma mulher valente, também um pouco rebelde, mas de forma distinta. Todos sabemos do fenômeno RBD e o carinho pela Roberta. Foi uma personagem marcante, mas será uma outra experiência agora, algo não juvenil”, afirmou Dulce María sobre o apego com o papel mais famoso que interpretou.

Momentos marcantes

A atriz destacou que realizar esse primeiro projeto com a Netflix é um sonho que se torna realidade e que entrou para um dos momentos marcantes da vida. “Me sinto muito contente! Fico feliz por essa experiência e por poder trabalhar com todos os meus companheiros e com a produção”, disse.

Durante as gravações, Dulce María ainda relembrou como era a preparação para entrar no personagem e quais técnicas ela utiliza para se conectar com o papel. As gravações ocorreram durante a pandemia e no momento que a atriz descobriu a primeira gravidez. O cenário foi um desafio ainda maior para o trabalho.

“Eu preciso me desconectar, estar mais longe do telefone, longe da Dulce, longe de mim mesma e tentar estar mais perto do personagem. Com Victoria, foi mais intenso! O processo foi em um mês, então você se sente diferente. Faço uma pequena biografia, cuido dos acessórios, e me pergunto ‘quem é ela? Qual o seu segredo?’ Isso me ajuda muito! Levo muitos anos trabalhando nisso”, revelou.

Atriz destacou que realizar esse primeiro projeto com a Netflix é um sonho | Foto: Divulgação

Uma das cenas que mais a marcou nessa série – e que revela alguns spoilers – é o momento em que a personagem Victoria encontra o assassino da família dela. “Victoria teve que enfrentá-lo, mesmo com toda a tristeza que lhe devastou. Essa cena, creio eu, foi muito marcante”.

Carreira desafiadora

Entre ser cantora e atriz, por ambas serem carreiras desafiadoras, Dulce María contou que se sente completa em realizar as duas. “Ser cantora é lindo. Estar perto das pessoas, em cima de um palco é incrível. Mas viajar tanto pode ser difícil. Ser atriz também é desafiante por precisar gravar no frio, calor e estar sem rotina. Ainda mais por tudo o que estamos vivendo no momento, é difícil”, explicou.

| Foto: Divulgação

Uma das considerações que ela levantou, foi o carinho que Dulce María recebe dos fãs brasileiros - e ainda aproveitou para agradecer esse amor. “Espero muito poder voltar ao Brasil, poder abraçá-los. Desejo muita luz, muita esperança, muito amor, seguimos aguentando para sairmos dessa. Tivemos um ano difícil, de muito medo de perdemos entes queridos e esperamos aproveitar os momentos da melhor forma”, finalizou.

