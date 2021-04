Show online marca retorno da rapper amazonense Catarina aos palcos

| Foto: Alonso Junior

A rapper amazonense Catarina retorna ao microfone neste sábado (1º) na live 'Catarina Ao Vivo', a partir das 17h, com transmissão no YouTube e Facebook da artista.

Afastada das atividades no rap local há pouco mais de um ano, Catarina retoma a carreira com lançamentos e parcerias que potencializam sua mensagem e vivência no rap feita de resgate social, empoderamento feminino e letras de protesto.

A DJ Rafa Militão, A dupla Lary Go & Strela, Caipora e o Mn WCA são nomes confirmados no evento que será online e gratuito. O público poderá conferir durante a live apresentações de artistas da atual geração feminina do rap amazonense feita em estúdio, em alta qualidade de sonorização, iluminação e transmissão. Na live a artista apresentará suas músicas, algumas que fazem parte de seu repertório habitual e outras inéditas.

Intervalo

Catarina esteve afastada por conta de um transplante de rim, feito em janeiro de 2020, a artista era paciente renal há nove anos e recebeu doação de sua mãe num procedimento garantido pelo SUS em Curitiba, no Paraná. Enquanto a recuperação acontecia a pandemia do covid-19 se alastrava, ainda sob cuidados médicos devido ao transplante teve que permanecer por lá mais tempo que o previsto.

"Eu estava em outro Estado, desempregada, logo após a cirurgia veio a pandemia e quando abriu o edital Aldir Blanc eu vi a oportunidade de retomar com a minha música", conta.

Para a artista, o critério social foi determinante nas escolhas desta produção. "Quis fomentar renda para artistas de periferia, nem que seja uma fonte de renda extra, para pessoas em vulnerabilidade que poderiam somar com o projeto", relata Catarina que vive um misto de felicidade com ansiedade dias antes do retorno aos palcos.

"Um ano e três meses parada, fico até nervosa só de pensar no momento que vou pegar no mic novamente. É sobre amar fazer isso, sobre representar pessoas, é sobre falar sobre o que eu e outras pessoas vivemos e sentimos. Tem responsabilidade nisso. E o Edital Aldir Blanc me deu essa oportunidade", completa.

Sobre a Artista

Catarina, rapper amazonense, iniciou sua carreira no rap aos 21 anos quando se viu resgatada de um contexto de vulnerabilidade social pelo hip hop. Apresenta seu trabalho em bailes de raps, eventos culturais, mostras de música, projetos sociais, entre outros.

Suas músicas falam sobre a valorização do rap feito por mulheres, sobre a precariedade da comunidade/favela e protestos. A artista ficou em 2° lugar no 2° Festival de Hip Hop de Manaus 2018, em comemoração ao Dia Mundial do Hip Hop e conquistou o primeiro lugar no concurso de Slam na Praça.

Catarina destaca a força e a autonomia da mulher na periferia se posicionando pelo direito à liberdade. Catarina é atração constante em eventos que estimulam e fortalecem a presença da mulher no rap e no hip hop. Já cantou em renomados festivais como o Festival Até o Tucupi e o Festival Somas, além de ser personagem da websérie ‘Contos de Vida e Norte’ produzida pelo Coletivo Cumbuca.





Leia Mais

Banda amazonense "Trialis" lança primeiro EP com sete faixas

Cia Metamorfose comemora 27 anos com mostra virtual



Casarão de Ideias participa do Viva Dança Festival Internacional