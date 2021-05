Gosta de cultura? Conheça os principais teatros de Manaus

Teatro Amazonas é um dos mais importantes do Brasil | Foto: Divulgação/SEC

Manaus - Cidade-símbolo do tempo Áureo da Borracha, Manaus ainda tem vários prédios que representam esse período. Um deles são os teatros, que foram e são palcos de grandes espetáculos e pontos onde a história e arte se encontram. Um dos principais é o Teatro Amazonas, inaugurado em 1896 para atender ao desejo da elite amazonense da época, que idealizava a cidade à altura dos grandes centros culturais.

Localizado no Largo de São Sebastião, no Centro Histórico, o Teatro Amazonas é um dos mais importantes do Brasil e o principal cartão-postal da cidade de Manaus. Com estilo renascentista, o teatro chama atenção por sua incrível beleza arquitetônica.

Uma das milhares de pessoas apaixonadas pelo Teatro Amazonas é a paraense Elisa Miranda, de 42 anos, que, apesar de não ter nascido em terras barés, não perde a oportunidade de declarar amor pela cidade que agora chama de sua. A imponência da fachada rosa e da cúpula composta de 36 mil peças de escamas, representando a bandeira brasileira, é algo que ela considera um “colírio para os olhos”.

“Acho algo de outro mundo. As apresentações são sim muito boas, mas não transmitiriam o que elas transmitem se não fosse pela grandiosidade do palco que elas ocupam”, disse em referência a um dos principais cartões postais de Manaus.

Cenário para encontros românticos

Esse mesmo cenário também foi o início de vários romances e histórias de amazonenses. A universitária Beatriz Miranda, de 21 anos, vive uma dessas histórias que começaram no Teatro Amazonas.

“Conheci o meu noivo no Largo do São Sebastião, com a visão do Teatro Amazonas, e logo em seguida acompanhamos um ao outro em um espetáculo. Com certeza virou um momento especial, não só pelo relacionamento que surgiu a partir desse dia, mas por vivenciar isso em um lugar tão lindo e histórico”, compartilhou a amazonense.

Mas Manaus tem outros lugares que oferecem uma programação cultural, muito além do Teatro Amazonas:

Teatro Usina Chaminé

Originalmente construída para ser uma estação de esgoto, a Usina Chaminé é um dos mais antigos teatros de Manaus e ganhou o nome devido à chaminé de 24 metros que ostenta em uma estrutura com características neorrenascentistas.

Tombado como Monumento Histórico do Amazonas em 1988, o local passou a funcionar como Centro de Artes Chaminé, com exposições temporárias recebe exposições, oficinas e espetáculos culturais diversos.

O prédio recebeu nova reforma, já como Usina Chaminé, e foi reaberto como parte das ações do Programa de Preservação da Natureza da Memória Cultural e Histórica do Amazonas.

Cine Teatro Guarany

Com capacidade para 96 espectadores, o Cineteatro Guarany foi inaugurado em novembro de 1999, com o objetivo de abrigar shows e espetáculos de pequeno porte, assim como sessões de cinema. Hoje, o espaço costuma receber uma intensa programação de filmes de todo o mundo, com mostras especiais e eventos dedicados à arte das telonas.

O nome é uma homenagem ao Cineteatro Guarany, famoso cinema que realizava projeção de filmes de grande expressão na cidade de Manaus, no século XX.

" “É preciso retratar a relevância do Teatro Amazonas e dos nossos teatros como patrimônio histórico, a importância para o desenvolvimento, promoção e difusão das atividades artísticas e culturais no estado do Amazonas e na cidade de Manaus” " Marcos Apolo Muniz, secretário de cultura do Amazonas

Teatro Manauara

Anexo ao Manauara Shopping, o Teatro Manauara é um dos mais modernos da cidade e recebe alguns dos principais shows e peças de teatro em Manaus. Com 589 lugares fixos e 30 extras, além de foyer com capacidade para até mil pessoas, o Manauara já recebeu nos palcos renomados artistas nacionais e internacionais.

Teatro Gebes Medeiros

Inaugurado em 25 de novembro de 2000, como parte da revolução cultural desencadeada pelo Estado, é um espaço cênico de difusão cultural do movimento de teatro, dança, música popular e erudita produzida pelos grupos de artistas regionais, valorizando as expressões artísticas amazonenses. A função é formar plateias, oferecendo espetáculos semanais gratuitos, com grupos e artistas locais.

SESC AM

Apesar de não ser exatamente um teatro, o SESC AM é um dos principais centros de cultura de Manaus. Com intensa programação de espetáculos que englobam todas as áreas artísticas, o local é mais uma importante peça na engrenagem cultural da cidade, realizando eventos ao longo de todo o ano.

Teatro da Instalação

O Teatro da Instalação, criado pelo Governo do Estado, teve a inauguração no dia 6 de maio de 2001, com a Ópera dos Três Vinténs, de Weill e Brecht, durante o V Festival de Ópera.

Está instalado na antiga “Casa Havaneza”, um edifício significativo da Belle Époque, que teve o entorno completamente restaurado com a reconstrução e revitalização do Centro antigo de Manaus.

Les Artistes Café Teatro

O casarão, localizado na Sete de Setembro, segundo a história, já serviu como hospedaria e posteriormente como residência do comendador J.G Araújo, foi reformado pela Prefeitura de Manaus, para servir como um espaço cultural e diversificar ações culturais do município difundindo a produção local.

O prédio conservou suas características originais, como os tijolos e o teto, com a sua estrutura de madeira aparente. Hoje, o Café Teatro abriga uma sala de espetáculo com capacidade para cerca de 150 pessoas, além de um salão de exposições de 63m².

Além disso, o teatro possui camarim amplo, espaço de leitura, espaço café e estacionamento exclusivo, além de uma fonte, criada especialmente para o espaço, intitulada “Deusa das Artes”, obra da escultora Sette Alves.

Teatro Luiz Cabral

Localizado nas dependências do Shopping Grande Circular, na Zona Leste, o Teatro Luiz Cabral é mais uma ótima opção para quem quer assistir a peças de teatro em Manaus. Inaugurado em 2002, o espaço também tem apresentações gratuitas, muitas para o público infantil.

Teatro Jorge Bonates

Inaugurado pelo Governo do Estado em 2002, o Teatro Jorge Bonates fica no bairro de Flores e é mantido pela Secretaria de Estado de Cultura. Criado para oferecer mais uma alternativa de espaço à programação cultural de Manaus, o Teatro recebe espetáculos de dança, música e teatro, além de seminários eencontros artísticos.

Teatro Américo Alvarez

Antigo Teatro dos Artistas e dos Estudantes, o Teatro Américo Alvarez foi inaugurado em 1986. Fechado em 1997 e reinaugurado pelo Governo do Estado em 2001, o Teatro, localizado na avenida Ramos Ferreira, é um dos mais notáveis espaços para os amantes das artes cênicas na capital amazonense.

