Trio de cordas e percussão da Amazonas Filarmônica abre lives de maio

Manaus - A Amazonas Filarmônica abre as lives dos Corpos Artísticos do mês de maio neste sábado (1º), em homenagem ao Dia do Trabalhador, às 20h, com um trio de cordas e percussão, direto do palco do Teatro Amazonas, sem público.

A transmissão será realizada por meio do Facebook e Youtube da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam) e também pelas redes sociais da TV Encontro das Águas (@tvencontrodasaguass).

Serão interpretadas obras do compositor italiano Luigi Bocherini, do inglês Edward Algar, dos brasileiros Gerson Filho, Sivuca & Glorinha Gadelha, além de obras de um membro da Filarmônica, Timóteo Esteves, que vai se apresentar ao violoncelo, junto de Benício Barros, ao violino, e Yuri Lima, na percussão.

Antes de cada transmissão é realizada uma entrevista com os membros dos Corpos Artísticos. Timóteo Esteves e Benício Barros irão falar com público na noite de sábado sobre detalhes e curiosidades do repertório.

O mês de maio ainda contará com apresentações do Corpo de Dança do Amazonas (CDA) e da Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam). O público pode acompanhar os programas de cada espetáculo nas redes sociais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Por conta da homenagem ao Dia do Trabalhador, a live da Amazonas Filarmônica será realizada excepcionalmente neste sábado, mas as demais apresentações serão às terças e quintas-feiras.

