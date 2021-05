Relembre personagens marcantes interpretados por Paulo Gustavo

| Foto: Divulgação

Nos últimos anos, Paulo Gustavo se tornou uma celebridade carismática. Em programas de televisão, no teatro e, principalmente, nas telonas, Paulo Gustavo interpretou personagens de grande repercussão e que foram marcantes na história recente do cinema brasileiro, como a "Dona Hermínia".

O ator, diretor e roteirista morreu na terça-feira (4) vítima de complicações causadas pela Covid-19 e deixou o país em choque.

Dona Hermínia

| Foto: Divulgação

Dona Hermínia, inspirada em Déa Lúcia Amaral, mãe de Paulo Gustavo, depois de um longo e estrondoso sucesso nos palcos, ganhou os cinemas. A mãe superprotetora de Marcelina (Mariana Xavier) e Juliano (Rodrigo Pandolfo) fez muita gente se identificar por conta do comportamento dramalhão, espalhafatoso e sincerão da mãe mais famosa da ficção.

O jeito atirado e irreverente de Hermínia, a relação de amores e brigas com os filhos, o ex-marido e as irmãs fizeram da personagem um símbolo de vivências tão pessoais quanto universais das mães brasileiras.

Aníbal

| Foto: Divulgação

Outro sucesso do cinema nacional vivido por Paulo Gustavo é a dupla de filmes produzidos e protagonizados por uma das melhores amigas do ator, Mônica Martelli.

Em Os homens são de Marte... e é para lá que eu vou e Minha vida em Marte, Paulo Gustavo vive o personagem Aníbal, o melhor amigo da protagonista vivida por Martelli, em uma trajetória calcada na mensagem de que as amizades e relações que construímos ao longo da vida são muito mais importantes do que o sucesso de um relacionamento ou de um emprego.

Valdo

| Foto: Divulgação

Paulo Gustavo esteve em Vai que Cola, produção que começou com uma série nos canais pagos do Grupo Globo, derivando em produtos digitais, filmes e, mais recentemente, em exibição na TV aberta.

Vivendo o personagem Valdomiro Lacerda Pinto, o Valdo, Paulo Gustavo protagonizou as primeiras quatro temporadas do Vai que Cola, entre 2013 e 2017. O ator participou do longa exibido nos cinemas brasileiros em 2015, interpretando o mesmo personagem.

Senhora dos Absurdos: 220 Volts

| Foto: Divulgação

De classe média alta, moradora do Leblon, no Rio, ela costuma dar opinião sobre tudo e chocar com seus comentários preconceituosos. É elitista, homofóbica e racista. "É uma personagem que criei para debochar da intolerância e da cultura do ódio. Meu intuito é fazer rir, mas sabendo que o riso também é um modo de abordar temas controvertidos e incômodos da sociedade. Dar visibilidade e voz às minorias é mais do que necessário e pode ser feito de muitas maneiras. Minha arte é uma delas", disse.

220 Volts trouxe ainda outros personagens criados por Paulo Gustavo, como Ivonete, Mulher Feia, Nerd, Playboy, Sem Noção e Maria Enfisema. Esta última, inclusive, ganhou destaque por retratar uma mulher consumida pelo cigarro e que não vê problema nenhum no vício em, claro, mais uma crítica social ao passado, quando fumar ainda era considerado status e glamour.

Caio Lacaio: Xuxa em O Mistério de Feiurinha

| Foto: Divulgação

Em um de seus primeiros trabalhos no cinema, em 2009, Paulo Gustavo contracenou com ninguém menos que Hebe Camargo, que viveu a Rainha Mãe no filme estrelado por Xuxa e que ainda tinha nomes como Luciano Szafir, Sasha Meneghel, Fafy Siqueira, Angélica e Luciano Huck.

Lupicínio: Sítio do Picapau Amarelo

| Foto:

Depois de pequenas participações em séries como A Diarista, Minha Nada Mole Vida e Prova de Amor, em 2007 Paulo Gustavo ganhou seu primeiro papel de destaque na TV. Em Sítio do Picapau Amarelo ele foi o delegado Lupicínio, que se transformava em um lobisomem.





Leia mais:

Quadro de Paulo Gustavo é irreversível, diz boletim médico

Paulo Gustavo morre de Covid no Rio aos 42 anos