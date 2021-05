Casarão de Ideias lança Escola de Ideias e Negócios Sociais

A escola será um ambiente de conexão, aprendizagem e criação | Foto: Divulgação

MANAUS - Associação cultural sem fins lucrativos cuja finalidade é a promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, o Casarão de Ideias desenvolve as mais diversas atividades culturais, um lugar para todas as artes.

Além de atividades realizadas no próprio espaço, o Casarão de Ideias possui diversos projetos que atuam e agrega ações sociais, culturais, empreendedoras e de inovação, e nesta quinta-feira (6), a associação promove o lançamento da Escola de Ideias e Negócios Sociais, que busca conectar pessoas interessadas em desenvolver solução criativas e inclusivas que, além de gerarem lucro, possam incentivar mudanças na sociedade.

“Por meio do empreendedorismo de impacto, mobilizamos negócios e iniciativas sociais. Por isso, criamos um ponto de conexão é a Escola de Ideias e Negócios Sociais, que passa a ser um espaço colaborativo de experimentação e aprendizado para pessoas comprometidas com a construção de futuros prósperos e com equidade”, explica João Fernandes, diretor do Casarão de Ideias.

A escola será um ambiente de conexão, aprendizagem e criação para organizações e empreendedores comprometidos com a transformação de impacto, oferecendo programas de formação e aceleração para projetos e negócios sociais

“É importante ressaltar que, na escola, teremos, também, formação e capacitação focada no mercado de trabalho, um espaço de coworking, sala de reunião, sala de aula, espaço de cyber. O momento é reinventar, de fomentar, e esse é o nosso objetivo”, finaliza ele.

Para mais informações, basta acessar o site do Casarão ou entrar em contato pelo telefone (92) 3633-4008. O espaço está localizado na Rua Barroso, 279, bairro Centro, zona sul de Manaus.

