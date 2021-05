Corpo de Dança do Amazonas apresenta espetáculo ‘Labirinto’ em live

| Foto: Divulgação

Manaus - O Corpo de Dança do Amazonas (CDA) sobe ao palco do Teatro Amazonas para apresentar o espetáculo “Labirinto”, em formato on-line, a partir das 20h desta quinta-feira (06).

A transmissão acontece pelas redes sociais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam) e da TV Encontro das Águas (@tvencontrodasaguass).

Em 50 minutos e com classificação livre, o CDA traz, para a terceira live, um conjunto simbólico de gerações distintas dentro do grupo e o encerramento da trilogia. Desta vez vai ser apresentada a terceira geração, a mais nova em atividade, com Adailton Santos, Cléia Santos, Ian Queiroz, Júlio Galúcio, Larissa Cavalcante, Luan Cristian, Thaís Camilo e Victor Venâncio no elenco.

“Labirinto”, de Mário Nascimento e paisagem sonora do DJ Marcos Tubarão, destaca no espaço cênico o mote da jam session, que alinha a ideia de algo desconhecido e misterioso com o risco iminente.

Em cena, ações como perder, buscar e encontrar são desafios para os bailarinos, inspirados na mitologia grega para o movimento que advém dos corpos e a busca pela expressão, o que compõe a metáfora da contemporaneidade.

Ficha técnica

“Labirinto” tem direção artística de Mário Nascimento, que também assina a coreografia junto com o CDA. Liene Neves é a preparadora física; Paulo Chamone, assistente de coreografia e maître do balé; Branco Souza, assistente de direção e produção; e Wallace Heldon, assistente de produção e inspetoria.

A iluminação cênica é de Mário Nascimento, e o figurino é do Corpo de Dança do Amazonas.

Bate-papo

A abertura do espetáculo vai reunir integrantes do elenco do CDA, Cléia Santos, Luan Cristian, Thais Camillo e Ian Queiroz, e o diretor artístico Mário Nascimento, para um bate-papo.

Mediada por Wallace Heldon, a conversa vai trazer curiosidades sobre os bastidores dos espetáculos.

