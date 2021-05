Artistas do Amazonas homenageiam mães em obras; confira

No Amazonas, artistas regionais dedicam não somente o dia, mas a própria trajetória às mães | Foto: Divulgação

MANAUS – "“O segundo domingo de maio é consagrado às mães, em comemoração aos sentimentos e virtudes que o amor materno concorre para despertar no coração humano, contribuindo para seu aperfeiçoamento no sentido da bondade e da solidariedade humana”, assinou o então presidente Getúlio Vargas em 1932, ao decretar o Dia das Mães.

A data especial para comemorar a vida das mulheres que são luz, neste domingo (9), segue o sentimento publicado no Diário Oficial da União há quase oito décadas. No Amazonas, artistas regionais dedicam não somente o dia, mas a própria trajetória às mães..

Para o músico Lucas Alho, que já passou pelas bandas Órion e Bem Brasil como vocalista, hoje toda a carreira na arte só prosperou devido ao incentivo e apoio que recebeu da dona Ana Lúcia.

“Minha mãe foi uma mulher que me incentivou muito, principalmente no início da minha carreira. No começo de tudo, ela me deu condições para não desistir do meu sonho, me deu meu primeiro instrumento para que eu pudesse me aperfeiçoar com a música e até hoje incentiva meu trabalho”, disse.

Lucas Alho e a mãe, Ana Lúcia | Foto: Divulgação

Natural de Novo Aripuanã, no interior do Amazonas, Lucas Alho busca retribuir todo esse carinho diariamente. Em especial, ele afirma que não perde a oportunidade de dedicar músicas para a progenitora.

“Minha mãe é essencial na minha carreira. Ela representa toda a força que eu possuo, pois ela é uma guerreira. Em shows ao vivo, já dediquei músicas para ela e sempre a homenageio”, compartilhou o cantor, que iniciou essa trajetória quando se mudou para Manaus, aos 13 anos.

Apesar do incentivo, a mãe também demonstrou preocupação pela carreira que o filho decidiu seguir. “Nós sabemos como é difícil ser artista, principalmente na nossa região, mas ela sempre orou muito por mim, e isso tem um poder muito grande”, completou.

Homenagem

Jéssica Stephens e a mãe, Diná Barbosa | Foto: Divulgação

Apesar dos primeiros passos na arte terem acontecido em Boa Vista, Roraima, onde Jéssica Stephens nasceu, foi em Manaus que ela ganhou maior projeção, participando de inúmeros festivais de música do Amazonas.

Em 2021, quando lançou o primeiro DVD, “Fruto do Bem Ao Vivo”, gravado no Teatro Amazonas, no Festival “Até o Tucupi” de 2019, realizado no Dia da Consciência Negra, a intérprete e cantora não esqueceu de quem lhe fez chegar até ali: a mãe, Diná Barbosa.

Na ocasião, no palco do teatro mais prestigiado do Amazonas, Stephens dedicou uma canção para ela.

“Eu e a minha mãe somos melhores amigas, confidentes de alegrias e tristezas, conquistas e batalhas. Eu imagino que tenha se passado um filme na cabeça dela, ao ver a filha cantando uma música em sua homenagem. Eu imagino que ela tenha lembrado de tudo o que ela passou e que passamos juntas para chegarmos até aqui”.

A música dedicada foi “Fronteira”, que a cantora escreveu especialmente para a mãe. Na letra, a canção carrega metáforas sobre uma maranhense que cruza o Brasil em direção ao extremo Norte do país, começando a saga em navios, passando por mares e rios, até realizar um trajeto de ônibus, pela BR-174, de Manaus a Boa Vista.

Jéssica dedicou “Fronteira” para a mãe | Foto: Divulgação

“Foi difícil segurar o choro ao cantar para minha mãe a música que compus para ela. A voz embargou e a emoção tomou de conta. Eu sou tão grata a Deus por ter sido gerada no ventre dela”, relembrou a artista que representou Manaus no The Voice Brasil em 2016.

Criada somente pela mãe, Jéssica também agradeceu por cada sacrifício que ela fez. “Eu sei que não foi fácil. Hoje, mais velha, eu a admiro mais ainda por todas as suas escolhas. ‘Fronteira’ é exatamente sobre essa maranhense de fibra, que sai de casa em busca de um futuro melhor”, relatou sobre a partida da cidade natal, onde deixou toda a família.

A cantora e intérprete aproveitou para mandar uma mensagem de agradecimento para a mãe, que a incentivou desde o início da carreira, presenteando-a com os primeiros instrumentos e a levando nos primeiros recitais de música.

" “Eu admiro tanto a sua resiliência, humildade, determinação, lealdade, senso de justiça e amizade. Obrigada por me apoiar em todos os meus sonhos. Se não fosse por você, talvez eu não tivesse chegado até aqui”, finalizou " ,

Último adeus

Diretor e roteirista, Márcio Nascimento também recebeu a primeira ferramenta de trabalho da mãe. Com uma câmera digital, ele conseguiu dar luz a vários projetos e investir cada vez mais na paixão.

Recentemente, o último curta-metragem “Dia de Finados”, aprovado no Prêmio Manaus de Conexões Culturais – Lei Aldir Blanc, lançado pela Prefeitura de Manaus e pela Manauscult, serviu como a última conquista que Lazinha Nascimento acompanhou.

O filme é dedicado à memória da mãe, que faleceu no início de 2021 devido a complicações da Covid-19, e acompanha a história de um caboclo acostumado a aproveitar as oportunidades da vida. O enredo foi inspirado nos contos da família, que hoje causam saudade no amazonense.

Leia mais:

Amor e mãe: pelo direito de não se anular

Dia das Mães deverá movimentar R$ 12,2 bilhões no Brasil