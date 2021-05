Veja mães e filhas que são parceiras na vida e na arte

Famílias dividem carreira e vida pessoal | Foto: Divulgação

Um ditado popular muito comum é que o dom corre nas veias. Seguindo os dizeres, muitos artistas brasileiros herdaram a paixão pela arte dos pais e mostram como o provérbio é verdadeiro. No Dia das Mães, comemorado neste domingo (9), conheça algumas dessas duplas na vida e na cultura:

Elis Regina e Maria Rita

Maria Rita tinha apenas 4 anos quando a mãe, Elis Regina, uma das maiores estrelas da MPB, faleceu. Conhecida pela competência vocal, musicalidade e presença de palco, Elis Regina foi aclamada tanto no Brasil quanto internacionalmente, e comparada a cantoras como Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan e Billie Holiday.

Como cantora, Maria Rita herdou a voz e segue pelo mesmo caminho da mãe, tendo feito inclusive uma turnê onde interpretou as músicas de Elis. Apesar das semelhanças, a filha busca uma “emancipação” da imagem da mãe, e chegou a afirmar que não assiste aos vídeos dela para evitar assimilar as próprias técnicas vocais às de Elis Regina – mas é impossível negar o talento de ambas.

Fernanda Montenegro e Fernanda Torres

Uma das atrizes nacionais mais consagradas, Fernanda Montenegro, nome artístico de Arlette Pinheiro da Silva Torres, é referenciada como a grande dama do cinema e da dramaturgia do Brasil. Foi a primeira latino-americana e a única brasileira indicada ao Oscar de Melhor Atriz e começou a carreira no teatro, na década de 1950.

Também foi no teatro, em 1978, que estreou Fernanda Torres, filha de Fernanda Montenegro com o também ator Fernando Torres. Hoje, as duas compartilham uma carreira de sucesso e chegaram a atuar juntas.

Cássia Eller e Chicão

Com um estilo irreverente e ao mesmo tempo tímido, Cássia Eller percorreu uma trajetória de sucesso na música dos anos 90 e, até hoje, é lembrada como uma das grandes artistas do rock brasileiro. Quando morreu, o único filho Chicão Eller herdou não só os traços da mãe, mas também o talento musical.

A voz forte e mansa de Cássia Eller conquistou muitos fãs no Brasil, e o filho segue no mesmo estilo. Ele é vocalista das bandas 2x0 Vargem Alta e 13.7, além de ter uma carreira solo e formar uma dupla com João Mantuano.

Fafá e Mariana Belém

Fafá de Belém é conhecida não só pela voz, mas também pela risada inconfundível. Com uma personalidade vibrante, Fafá conquistou fãs no Brasil e até em Portugal. Mas a filha Mariana, apesar de ser filha de músicos, só teve vontade de cantar profissionalmente aos 19 anos, quando percebeu que a faculdade de Comunicação Social não a satisfazia.

Ela começou a trilhar a carreira da mãe quando participou do reality show Fama, em 2004, e logo após, começou uma turnê pelo Brasil. Atualmente, mãe e filha se apresentam juntas com frequência.

Glória e Cléo Pires

Glória Pires, que também é filha de pai famoso, o ator e humorista Antônio Carlos Pires, começou a carreira de atriz com apenas 5 anos de idade, na novela A Pequena Órfã, e já participou de diversas novelas da Globo. Já Cléo, filha de Glória com o cantor Fábio Jr., começou na mesma profissão um pouco mais tarde: em 1994, na minissérie Memorial de Maria Moura (Rede Globo), com 12 anos. Depois disso, a bela só voltou a atuar em 2003.

