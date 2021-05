Sequência de 'Venom' ganha trailer eletrizante com o Carnificina; veja

| Foto: Divulgação

O nome do longa é "Tempo de Carnificina", sequência do sucesso de 2018, aquece para o vilão introduzido na cena pós-créditos do primeiro filme, Carnificina, que será interpretado por Woody Harrelson.

Venom arrecadou US$ 851 milhões na bilheteria mundial. Ainda não há maiores detalhes sobre a trama do segundo filme, que terá o retorno de Tom Hardy no papel principal e Michelle Williams como Anne.

O filme é dirigido por Andy Serkis, conhecido por interpretar figuras icônicas do cinema usando tecnologia de captura de movimentos como o Gollum de O Senhor dos Aneis, Caesar de Planeta dos Macacos e o vilão Snoke de Star Wars.

Venom: Tempo de Carnificina chega aos cinemas em 16 de setembro de 2021



O grande encontro vem aí! #Venom: Tempo de Carnificina - Em breve exclusivamente nos cinemas. pic.twitter.com/fjwvGAr7b1 — Sony Pictures Brasil (@SonyPicturesBr) May 10, 2021

