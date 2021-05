Netflix divulga data e trailer da 5ª temporada de La Casa de Papel

| Foto: Divulgação

Várias séries e filmes tiveram as gravações paralisadas por conta da pandemia da Covid-19 e, com isso, algumas continuações foram adiadas, deixando fãs na expectativa.

Depois de tanta espera, a Netflix divulgou, na manhã desta segunda-feira (24), o trailer da quinta e última temporada de La Casa de Papel. A plataforma ainda mostrou que a história será dividida em duas partes e também revelou a data de estreia da fase final do seriado.

No começo do vídeo, Tóquio aparece armada e pisa na máscara de Dalí. A morena, que é observada por Rio, narra o seguinte trecho: "Os momentos mais importantes são os que sabemos que não têm volta".

Denver, Estocolmo, Helsinki, Lisboa e o Professor são outros personagens que surgiram nas imagens eletrizantes. A antagonista Alicia Sierra, por outro lado, ficou fora do primeiro teaser da última temporada de La Casa de Papel.

Conforme a Netflix, a primeira parte da quinta temporada chega ao em 3 de setembro e a última estreia no dia 3 de dezembro.

Veja o trailer

O que espera da 5ª temporada?

Ao final da Parte 4 de La Casa de Papel, a sensação predominante é de que a série deixou mais perguntas do que realmente deu respostas. Embora a grande dúvida, isto é, o destino de Nairóbi (Alba Flores) tenha ficado bem claro, o roubo ao Banco da Espanha parece estar longe de terminar.

O último episódio da série deixa o Professor (Álvaro Morte) na mira da inspetora Sierra (Najwa Nimri) e o bando segue sem um plano sólido para deixar o edifício com toneladas e toneladas de ouro. Bem, pelo menos agora eles têm a ajuda de Lisboa (Itziar Ituño).

Quais são os planos de Sierra?

A inspetora Sierra encerra a quarta temporada com um mandado de prisão no seu nome. Contrariando a vontade do Coronel Tamayo (Fernando Cayo), a policial não assumiu individualmente a responsabilidade pela tortura de Rio (Miguel Herrán), mas sim revelou à toda imprensa como o governo espanhol e todas as grandes instituições não apenas estavam cientes, como mandaram-na fazer o que fez.

Com seus antigos aliados transformados em inimigos, Sierra toma a curiosa decisão de prosseguir a investigação e encontrar o paradeiro do Professor. Com um faro impecável, ela cumpre brilhantemente seu objetivo. Mas o que ela tem a ganhar o fazendo de refém?

Pode-se especular que ela torça para que a captura do mentor do assalto seja seu passe de volta ao trabalho. No entanto, tendo humilhado Tamayo publicamente, parece pouco provável que seu antigo colega vá ser tão receptivo. Logo, há de considerar também a possibilidade da inspetora querer se aliar ao Professor - ou, pelo menos, coagi-lo a usar seus recursos para fazê-la sumir do mapa.

Porém, há chances de que ela só esteja em busca de respostas. Tendo a persistência como uma de suas grandes características, ela é o tipo de pessoa que iria até as últimas consequências para resolver algum mistério. Não à toa, ela foi parar justamente na toca do Professor.

Como o professor sairá da mira de Sierra?

Os planos do Professor transcorreram quase que perfeitamente. Ele apenas não previu que Sierra, tendo sido afastada do cargo de inspetora, trabalharia como um lobo solitário até encontrá-lo. Com uma arma apontada à cabeça e um assalto ainda em andamento, o líder do bando precisará encontrar mais uma saída mirabolante para derrotar sua adversária.

A resposta mais provável é com a ajuda de Marselha (Luka Peros). Depois de levar Lisboa para o Banco da Espanha, ele em teoria voltaria à companhia do Professor no esconderijo. Talvez, portanto, fique nas mãos dele render a inspetora. Pode-se especular ainda que os mineiros que ajudaram no resgate de Lisboa também possam voltar, mas é mais provável que cada um tenha seguido um rumo justamente para despistar a polícia.

Como o bando deixará o banco da Espanha?

Assim como na Parte 3, ainda não há muitas pistas sobre como os ladrões deixarão o Banco da Espanha. Sabe-se que é preciso fundir todo o ouro do cofre, mas por que isso é importante não é claro. Com o Professor temporariamente imóvel por causa da Sierra, ao que tudo indica eles terão que se virar - pelo menos por um tempo.

Há de se considerar, porém, que agora eles têm a ajuda de Lisboa e de Manila (Belen Cuesta), que já parou de fingir ser mais uma refém e, com uma pistola, já controla os funcionários do Banco da Espanha.

