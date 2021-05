Trailer do filme 'Os eternos' é divulgado com data de estreia; confira

| Foto: Divulgação

‘Os Eternos‘ teve o seu primeiro trailer completo divulgado. A prévia do novo filme da Marvel contextualiza mais sobre a mitologia da equipe, além de mostrar a raça decidindo interferir no mundo dos humanos e questionando quem irá liderar ‘Os Vingadores‘.

A produção muito esperada pelos fãs, está gerando ainda mais com expectativa após as vitórias da diretora Chloe Zhao no Oscar deste ano. Ela venceu as categorias de “Melhor Diretor” e “Melhor Filme”, por ‘Nomadland‘.

ELENCO

O elenco estelar é composto por Angelina Jolie, como Thena, uma poderosa guerreira, e Salma Hayek como Ajak, uma das líderes dos Eternos. Gemma Chan ("Podres de Ricos") será Sersi, um membro dos Eternos disfarçada de curadora de museu, Kumail Nanjiani ("Doentes de Amor") será o samurai com superpoderes Kingo, Richard Madden ("Guerra dos Tronos") será Ikaris, um dos principais Eternos.

Veja Trailer

Trailer Oficial / Marvel Brasil | Autor: Divulgação

