Veja quando e onde assistir 'Cruella', filme da vilã de 101 Dálmatas

O grande dia chegou, Cruella, com Emma Stone, estreou mundialmente nesta quinta-feira (27), a produção será lançada nos cinemas e no Disney+ simultaneamente, porém precisará de um acesso especial para assisti-la na plataforma. A nova aposta live-action da Disney, Cruella, acompanha a origem da vilã de Os 101 Dálmatas vivida pela vencedora do Oscar Emma Stone uma das protagonistas de La La Land.

SINOPSE

Inteligente, criativa e determinada, Estella quer fazer um nome para si através de seus designs e acaba chamando a atenção da Baronesa Von Hellman. Entretanto, o relacionamento delas desencadeia um curso de eventos e revelações que fazem com que Estella abrace seu lado rebelde e se torne a Cruella, uma pessoa má, elegante e voltada para a vingança.

"Cruella é sobre os dias rebeldes de uma das mais notáveis e estilosas vilãs, a lendária Cruella de Vil. Ambientado em Londres de 1970, na cena da revolução do punk rock, o filme acompanha uma jovem vigarista chamada Estella, uma garota esperta e criativa determinada a construir uma reputação com seus designs. Ela faz amizade com dois jovens ladrões que apreciam seu apetite por travessuras e juntos eles podem construir uma vida nas ruas de Londres.

Disney +

Segundo o site oficial do Disney+, a promessa do Premier Access é recriar a experiência do cinema, já que traz os filmes exclusivos na mesma data de lançamento, com qualidade 4k e som Dolby Audio. O filme estreará no catálogo do Disney+ em 16 de julho, sem nenhum custo adicional.

CAST

O elenco ainda conta com Emma Thompson, Mark Strong (Shazam!), Kirby Howell-Baptiste (The Good Place), Paul Walter Hauser (Infiltrado na Klan), Joel Fry (Game of Thrones) e Emily Beecham (Into the Badlands).

Ficha Técnica

Realização

Craig Gillespie

Escrito por

Dana Fox, Tony McNamara

Produção

Andrew Gunn, Marc Platt, Kristin Burr

Veja Trailer

