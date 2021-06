Elite, Lupin, Minha Mãe É Uma Peça: veja estreias da Netflix em junho

| Foto: Divulgação

Junho chegou, e com ele mais uma temporada aguardada pelos fãs de Elite, que entra agora em seu quarto ano. Além disso, o catálogo da Netflix para este mês traz filmes como Infiltrado na Klan, do diretor Spike Lee, Minha Mãe é Uma Peça, do ator Paulo Gustavo, e sequência de Lupin.

Confira a lista completa dos lançamentos. As sinopses de filmes e séries abaixo são fornecidas pela própria plataforma. E sempre é bom lembrar: os títulos estão sujeitos a alteração por parte da Netflix, sem aviso prévio.

Carnaval (2)

Tem filme brasileiro que chega à Netflix nesse mês, e ele está mais perto do que você imagina. Carnaval é dirigido por Leandro Neri (de Socorro! Virei uma Garota), que também assina o roteiro ao lado de Audemir Leuzinger e Luísa Mascarenhas, e reunirá celebridades da web no feriado mais popular do país, Giovana Cordeiro, GKay, Bruna Inocencio, Samya Pascotto, Flavia Pavanelli, Micael Borges, Jean Pedro, Nikolas Antunes e Rafael Medrado.

O filme acompanha a influenciadora digital Nina, de 23 anos, logo após descobrir um vídeo de traição de seu namorado viralizando na internet. Agora, para superar o término, ela usa seus contatos para fazer uma viagem dos sonhos para Salvador no Carnaval, junto das três melhores amigas, com tudo pago.

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal (3)

A mais recente aventura das Sailors é ambientada em abril, quando as flores de cerejeira de Tóquio estão em flor. A capital japonesa está em um clima festivo, pois celebra o maior Eclipse Solar Total do século. Conforme a lua nova obscurece o sol e gradualmente enfraquece sua luz, Usagi e Chibiusa encontram Pégasus, que está em busca da Donzela escolhida que pode quebrar o selo do Cristal Dourado. Ao mesmo tempo, uma misteriosa trupe chamada Dead Moon Circus aparece na cidade, seu plano nefasto é espalhar encarnações de pesadelo conhecidas como Lemures, para apreender o Lendário Cristal de Prata, governar a Lua e a Terra e acabar dominando todo o universo.

O filme, no entanto, não significa que a série clássica entrará no catálogo da Netflix. A produção é exclusiva do streaming e distribuída somente este ano, mas, por prometer uma reunião das Sailors, os fãs podem se preparar para muita emoção e nostalgia.

Sweet Tooth: Temporada 1 (4)

Baseada na série de quadrinhos homônima da DC Comics, Sweet Tooth narra a trajetória de um menino que nasceu híbrido de um cervo com ser humano; o primeiro de vários, no futuro próximo de nosso mundo em transformação. A vinda dessa nova e curiosa espécie veio depois de um evento apocalíptico referido como “Grande Esfacelamento”, porém não se sabe se a nova criatura é a causa ou o resultado de um vírus.

Minha Mãe É Uma Peça (7)

Como uma forma de homenagear o comediante Paulo Gustavo, que faleceu em decorrência da Covid-19 no último mês de maio, a Netflix disponibilizará um dos filmes mais bem-sucedidos da carreira do artista brasileiro: Minha Mãe é uma Peça. O filme é o primeiro longa de uma trilogia de comédia nacional que acompanha uma mulher de meia-idade e divorciada chamada por amigos e familiares de "Dona Hermínia", inspirada na mãe do ator e interpretada por ele mesmo.

Lançado em 2013, Minha Mãe é uma Peça foi adaptado da peça homônima e catapultou o comediante ao estrelato. A franquia tornou-se a de maior público da história do cinema brasileiro, com mais de 26 milhões de ingressos vendidos ao todo. Além de protagonizar a obra, Paulo Gustavo também roteirizou todo o longa que chega à Netflix em 7 de junho.

Lupin: Temporada 2 (11)

Ela está de volta! Lupin, baseada no popular personagem francês de Maurice Leblanc, acompanha um ladrão que virou detetive. A série mostra o personagem de Omar Sy sendo inspirado por esse personagem literário, que desde então domina as artes do disfarce e prestidigitação, além de orquestrar roubos extremamente ambiciosos com um objetivo verdadeiro: vingança por seu pai, que morreu por suicídio na prisão após ser falsamente acusado de roubo pela rica família Pelligrini.

Na segunda temporada, a busca de Assane por vingança contra Hubert Pellegrini continua. Encurralado, ele agora precisa pensar em um novo plano, mesmo que para isso tenha que se colocar em perigo e apostar muito mais alto do que imaginava.

Paternidade (18)

Paternidade é um dos novos filmes Netflix que acompanhará a evolução de um pai solteiro, interpretado pelo comediante Kevin Hart. Paul Weitz (de American Pie e Um Novo Garoto) comanda o longa e assina o roteiro ao lado de (Cidade dos Anjos), com base no livro Dois beijos para Maddy: Uma História Real de Amor e de Perda, do autor Matthew Logelin.

Além de Kevin Hart, Alfre Woodard, Lil Rel Howery, DeWanda Wise, Anthony Carrigan, Melody Hurd e Paul Reiser completam o elenco de Paternidade, que promete mesclar emoção e diversão em uma só história ao acompanhar o protagonista na difícil tarefa que muitas mães solteiras vivem diariamente: conciliar a própria rotina com a dos filhos.

Elite: Temporada 4 (18)

Os festeiros mais problemáticos e adorados da Netflix voltaram: após as reviravoltas e inúmeras revelações do fim da terceira temporada de Elite, a quarta temporada enfim estará entre nós a partir do dia 18 de junho, fechando uma campanha de divulgação muito bem trabalhada pela plataforma, com quatro curtas antecipando a estreia e acompanhando nossos personagens favoritos em histórias inéditas.

Um novo ano letivo começa no Las Encinas, e enquanto boa parte dos personagens já se formou (e os atores saíram do elenco), novos alunos tomam os corredores do colégio mais elitista da Espanha cujas presenças vão dar o que falar. Um novo diretor assume o colégio, trazendo consigo sua família e os três filhos, Carla Díaz, Martina Cariddi e Manu Rios, adolescentes bastante acostumados a se darem bem, a ter tudo o que querem, doa a quem doer, e que vão colocar em perigo a união e a amizade dos veteranos.

Jumanji (30)

Se você já assistiu Zathura: Uma Aventura Espacial ou até mesmo um dos filmes da nova franquia de Jumanji: Bem-vindos à Selva, deve saber que há uma história cativante e de muito respeito por trás dessas obras. Estrelado por ninguém menos que Robin Williams, um dos maiores gênios da comédia, o filme é uma das joias do cinema dos anos 1990, com efeitos visuais antiquados, mas que não estragam em momento nenhum a experiência de acompanhar a história do mais sinistro jogo de tabuleiro inventado.

Em 1969, Alan Parrish (Williams) descobre o Jumanji dentro de um baú enterrado e, quando começa a jogar com uma amiga, ele é logo penalizado a ficar na floresta até que o próximo jogador tire um número específico nos dados. A próxima jogadora não consegue continuar devido a uma penalidade que tomou. O jogo é interrompido e ele fica preso no tabuleiro. 26 anos depois, duas crianças começam a jogar e libertam Alan. Porém, a única forma de deixar tudo como antes é terminar a partida. Para isso, eles precisam encontrar a outra participante da partida de 1969.

Lista completa de lançamentos na Netflix em junho de 2021

01/06

Neojibá - Música que Transforma

Elvis Presley: The Searcher

Buracos Negros: No Limite do Conhecimento

Super Monstros: Contos de Monstros

CoComelon: A Sunny Day for Play

02/06

Carnaval

03/06

Infiltrado na Klan

O Orfanato

Três Metros Acima do Céu: Temporada 2

Queens

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: O Filme: Partes 1 e 2

04/06

Xtremo

Sweet Tooth: Temporada 1

Feel Good: Temporada 2

05/06

A Vigilante

Para os Felinos que Amamos

07/06

Minha Mãe É Uma Peça

09/06

Os Mestres da Fritura

Awake

Selva Trágica

11/06

Uma Skatista Radical

Din e o Dragão Genial

Lupin: Parte 2

12/06

Amor, Casamento e Divórcio: Temporada 2

13/06

Bumblebee

Elas na Ciência

14/06

Elite Histórias Breves: Guzmán Caye Rebe

15/06

Elite Histórias Breves: Nadia Guzmán

Supermães: Temporada 5

Capitão Phillips

Meu Primeiro Amor

16/06

Cidade dos Pinguins

Elite Histórias Breves: Omar Ander Alexis

Cidade de Gelo

17/06

Elite Histórias Breves: Carla Samuel

Katla

Black Summer: Temporada 2

O Segredo do Templo: Temporada 3

18/06

Aluga-se um Paraíso

Paternidade

Elite: Temporada 4

19/06

Apesar de Tudo, Amor

21/06

Luccas Neto: 2 Babás Muito Esquisitas

23/06

Brincando com Fogo: Temporada 2

A Casa das Flores: O Filme

24/06

Irmãs Sheppard: Das Ruas ao Pódio

Godzilla Ponto Singular

O Diretor Nu: Temporada 2

25/06

The A List: Temporada 2

Sex/Life

28/06

Três estranhos idênticos

The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgement

29/06

Raio Negro: Temporada 4

30/06

America: The Motion Picture

Jumanji

Do que os Homens Gostam

Sophie: Assassinato em West Cork

