Velozes e Furiosos 9: Pré-venda de ingressos começa em 17 de junho

| Foto: Divulgação

Os fãs brasileiros de Velozes e Furiosos poderão comprar o ingresso para o nono filme da franquia a partir do próximo dia 17 de junho, informou a Universal nesta quarta-feira (9). O longa chega aos cinemas brasileiros no dia 24 deste mês

Em Velozes e Furiosios 9, Dom Toretto (Vin Diesel), Letty (Michelle Rodriguez) e o pequeno Brian vivem uma vida tranquila, até que a aparição da antiga turma de Toretto anuncia a chegada de uma nova ameaça e, assim, o início de uma nova aventura ao redor do mundo. Para enfrentar um grupo de mercenários liderados por seu irmão Jakob (John Cena) e por Cipher (Charlize Theron), Toretto contará com a ajuda de novos aliados e também personagens queridos pelo público.

A direção ficou com Justin Lin, que retorna à franquia após assinar Velozes e Furiosos 4, 5 e 6. Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel e Sung Kang também estão no elenco, além da ganhadora do Oscar Helen Mirren.

Veja o trailer

| Autor:

Leia mais:

Confira os trailers divulgados durante o intervalo do Super Bowl 2021

Carro de Velozes e Furiosos 5, no Rio de Janeiro, vai a leilão nos EUA