Sweet Tooth: conheça a série de sucesso da Netflix

Baseada na HQ de Jeff Lemire, a série Sweet Tooth chega para ocupar o TOP 10 no catálogo da Netflix com a mistura única de um pós-apocalipse e um menino-cervo.

O criador Jeff Lemire tem grandes obras como Descender, Family Tree e O Soldador Subaquático, porém Sweet Tooth foi um dos quadrinhos mais destacados do autor. Logo, o HQ foi motivo do criador da série, Jim Mickle, persistir por 12 anos para que a adaptação acontecesse, de acordo com o Omelete, o que mostra a admiração pela obra de Jeff Lemire.

Assim como a maior parte das adaptações, Sweet Tooth é também composta de inovações. Apesar de ser elogiada pela semelhança com a obra original, o cineasta Jim Mickle foi responsável por algumas mudanças dentro da série, porém bastante elogiada por Jeff Lemire.

A produção da série é feita por Robert Downey Jr., que interpretou o Homem de Ferro no universo Marvel, e Susan Downey, escritora e esposa dele. Assim, a série ganha destaque não apenas por seus produtores, mas também por um elenco bem elogiado pelos telespectadores, como Christian Convery, que interpreta o personagem Gus, e Nonso Anozie, que atua como Tommy Jepperd.

A série já ganhou classificação por parte do público. No IMDb, site que avalia as séries e filmes, Sweet Tooth tem uma nota elevada de 8.3 em uma avaliação que chega até 10, somado a isso, no AdoroCinema, a obra está classificada em 3,5 em uma avaliação que chega a 5. Dessa forma, é perceptível a adesão do público em relação à série da Netflix.

Há dez anos, o ‘Grande Colapso’ espalhou o caos no mundo inteiro e causou o misterioso aparecimento dos híbridos — bebés que nascem parte humanos e parte animais. Sem saberem se os híbridos são uma causa ou um resultado do vírus, muitos humanos temem-nos e caçam-nos. Após uma década a viver em segurança na sua recôndita casa na floresta, um rapaz-veado chamado Gus (Christian Convery) forma uma amizade inexplicável com um nómada solitário chamado Jepperd (Nonso Anozie). Juntos, partem numa extraordinária aventura e percorrem o que resta dos EUA em busca de respostas — sobre as origens de Gus, o passado de Jepperd e o verdadeiro significado de casa. Mas a história de ambos está repleta de inesperados aliados e inimigos, e Gus depressa descobre que o exuberante e perigoso mundo para lá da floresta é mais complexo do que ele alguma vez imaginou.

