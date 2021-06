Confira filmes para assistir com o crush nesse Dia dos Namorados

| Foto: Divulgação

Existem as histórias de amor clássicas e os grandes filmes românticos que atravessam gerações, falando ao coração do público de diferentes épocas. E nesse Dia dos Namorados nada melhor do que ficar coladinho no crush assistindo essas histórias. Confira a lista preparada pelo Portal Em Tempo.



2046 – Wong Kar Wai (MUBI)

Um autor se hospeda no quarto 2046 de um hotel, e começa a escrever um romance sobre o futuro, no ano 2046. Enquanto escreve, tem lembranças de amores do passado, enquanto na trama do livro, o amor acontece no futuro.

| Autor: Divulgação





They live by night – Nicholas Ray (Criterion Channel)

Um rapaz tentando sair da vida do crime e uma moça simples e astuta se apaixonam, e querem apenas viver suas vidas juntos. A vida fora da lei do rapaz, no entanto, sempre encontra um jeito de voltar para assombrá-los.

| Autor: Divulgação





Ponyo – Hayao Miyazaki (Netflix)

Ponyo é a pequena filha de um cientista que mora no fundo do mar. Quando foge do barco de seu pai para conhecer o mundo da superfície, ela conhece Sosuke, um menino de cinco anos. Juntos, eles viverão uma grande aventura e descobrirão a lealdade e o amor.

| Autor: Divulgação





Se a rua Beale falasse – Barry Jenkins (Amazon Prime)

Baseado no clássico livro de James Baldwin, este filme dirigido pelo premiado diretor Barry Jenkins traz a história de uma mãe que busca livrar o homem que ama e pai de seu filho de uma acusação injusta.

| Autor: Divulgação





É proibido fumar – Anna Muylaert (Amazon Prime)

Neste filme premiado de Anna Muylaert, uma professora de violão que fuma compulsivamente se apaixona por um músico de churrascaria e, por ele, abandona o cigarro. Mas as diferenças entre os dois e a luta para não fumar serão desafios maiores do que parecem.

| Autor:





O Date Perfeito (Netflix)

Precisando de dinheiro para pagar a faculdade, Brooks (Noah Centineo) decide criar um aplicativo que permite contratar um namorado para todo tipo de situação imaginável. Porém, adotar uma personalidade e um par romântico diferente para cada dia começa a se mostrar uma tarefa difícil e ele começa a se perguntar quem ele é de verdade e como pode encontrar o amor verdadeiro.

| Autor: Divulgação





Diário De Uma Paixão (Netflix)

Numa clínica geriátrica, Duke, um dos internos que relativamente está bem, lê para uma interna (com um quadro mais grave) a história de Allie Hamilton (Rachel McAdams) e Noah Calhoun (Ryan Gosling), dois jovens enamorados que em 1940 se conheceram num parque de diversões. Eles foram separados pelos pais dela, que nunca aprovaram o namoro. Para evitar qualquer aproximação, os pais de Alie a mandam para longe. Por um ano Noah escreveu para Allie todos os dias mas não obteve resposta, pois a mãe (Joan Allen) dela interceptava as cartas de Noah para a filha.

Crendo que Allie não estava mais interessada nele, Noah escreveu uma carta de despedida e tentou se conformar. Alie esperava notícias de Noah, mas após 7 anos desistiu de esperar ao conhecer um charmoso oficial, Lon Hammond Jr. (James Marsden), que serviu na 2ª Grande Guerra (assim como Noah) e pertencia a uma família muito rica. Ele pede a mão de Allie, que aceita, mas o destino a faria se reencontrar com Noah. Como seu amor por ele ainda existia e era recíproco, ela precisa escolher entre o noivo e seu primeiro amor.

| Autor: Divulgação





Sou louco por você

O filme começa com o retorno de Hugo (Mario Casas) a Espanha, depois de passar dois anos em Londres. Enquanto tenta reconstruir sua vida, ele conhece Gin (Clara Lago), uma garota espontânea e vibrante, que lhe dará um novo rumo, fazendo ele acreditar ser possível reviver a magia do amor. Mas no coração de Hugo, sua antiga namorada estará sempre presente.

| Autor:





Hoje eu quero voltar sozinho

Leonardo (Ghilherme Lobo), um adolescente cego, tenta lidar com a mãe superprotetora ao mesmo tempo em que busca sua independência. Quando Gabriel (Fabio Audi) chega na cidade, novos sentimentos começam a surgir em Leonardo, fazendo com que ele descubra mais sobre si mesmo e sua sexualidade.





Idas e vindas do amor

Los Angeles, Dia dos Namorados. Reed Bennett (Ashton Kutcher) trabalha em uma floricultura e tem muito trabalho pela frente, já que este é um dos dias mais agitados na loja. Entretanto, antes de sair, ele pede sua namorada Morley Clarkson (Jessica Alba) em casamento. Ela aceita, o que deixa Reed eufórico. Ele logo deseja contar a novidade para Julia Fitzpatrick (Jennifer Garner), sua melhor amiga, que está apaixonada pelo médico Harrison Copeland (Patrick Dempsey). Em meio a todas estas histórias perambula Kelvin Moore (Jamie Foxx), um ambicioso repórter esportivo que foi designado por sua emissora de TV a cobrir o Dia dos Namorados.

Para Todos Os Garotos Que Amei (Netflix)

Lara Jean é uma garota romântica que tem o costume de escrever cartas para os garotos que já amou. Um dia essas cartas, que estavam guardadas em seu closet, desaparecem e ela descobre que todas foram enviadas para o destinatário, Lara Jean fica em pânico e agora terá que lidar com as consequências do acontecimento. Aí começa o grande romance que conquistou milhões de telespectadores . A história de Lara Jean e Peter foi publicada em uma série literária. A autora dos livros é Jenny Han, uma escritora estadunidense filha de coreanos. Os três filmes da trilogia estão na Netflix. Com certeza você vai se apaixonar por esse casal!

10 Coisas que Odeio em Você

Bianca é a garota dos sonhos de muitos meninos da escola, mas ela não tem permissão para namorar por conta das regras do pai. Depois de muita reclamação da filha, o pai de Bianca permite que ela saia para encontros ou bailes, mas com uma condição: apenas se a irmã dela, a casca grossa Kat, estiver junto.

Já que Kat não tem interesse em sair ou namorar ninguém, Patrick é contratado para tentar seduzir a garota. O filme é uma adaptação da história A Megera Domada de William Shakespeare e pode ser uma das suas opções de filmes no dia dos namorados de 2021.

Um Crime para Dois (Netlix

Leilani e Jibran estão vivendo momentos tensos no relacionamento. Há caminho de uma reunião entre amigos, eles acabam presenciando um crime e se envolvem em uma rede de intrigas. Eles precisarão correr contra ao tempo para tentar limpar os seus nomes antes que acabem presos ou mortos.

Amor à Segunda Vista

Lucy é uma advogada de sucesso, mas está cansada de trabalhar para o ricaço George Wade, que depende dela para tudo, por conta disso ela resolve pedir demissão, mas com uma condição: ela precisará encontrar e treinar sua substituta.

Simplesmente Amor

Polêmico ou não, Simplesmente Amor está aqui para provar que existem diversos tipos de amores, para todas as idades e gêneros; então é possível esperar que a sua hora chegue também. Pode ser um crush da escola, o melhor amigo de seu marido ou até mesmo o Primeiro Ministro da Inglaterra. Sem falar que se passa durante o período do natal, onde sentimentos devem ser compartilhados. Se esse filme não te inspirar, não sei mais o que vai conseguir!

O Melhor de Mim

Amanda e Dawson se apaixonam na adolescência, mas o pai de Amanda é contra o relacionamento. Eles se afastam por 20 anos, até que se reencontram novamente em um velório. A partir desse reencontro, eles percebem que os sentimentos continuam vivos e passam avaliar sua escolhas de vida.

Querido John (Netflix)

John é um soldado em licença, que se apaixona por Savannah, uma universitária cheia de ideais. Ele precisa voltar ao trabalho e o casal mantem um relacionamento tumultuado durante sete anos, em meio a cartas e encontros esporádicos. Entretanto eles não poderiam imaginar que as cartas teriam consequências imprevisíveis.

A Barraca Do Beijo (Netflix)

Melhores amigos desde sempre, Elle (Joey King) e Lee (Joel Courtney) têm a inventiva ideia de gerenciar uma barraca do beijo durante um evento da escola. Para fazer da proposta um sucesso, a garota tenta convencer o galã Noah (Jacob Elordi), seu crush e irmão mais velho de Lee, a participar da brincadeira. Ele mostra-se irredutível, mas os dois acabam se aproximando como nunca, o que estremece a amizade de Elle e Lee. O filme de desenrola com Elle e Noah apaixonados. Duas sequências já estão disponíveis na Netflix e a terceira chega ao catálogo no dia 11 de agosto.

Simplesmente Acontece

O filme mostra a história de Rosie e Alex, amigos desde a infância que vivem na Inglaterra e que se sentem muito atraídos um pelo outro, mas escolhem não se entregarem ao romance com a velha desculpa de estragar a amizade. Eles acabam se distanciando, mas nunca conseguem esquecer um do outro.

Cartas para Julieta

Num dos lugares mais românticos do mundo, pessoas deixam cartas para a famosa Julieta de William Shakespeare em Verona, falando sobre seus dramas amorosos. Uma jornalista que faz turismo por lá, Sophie (Amanda Seyfried) decide responder uma dessas notas, algo que acaba convencendo Claire (Vanessa Redgrave) a procurar seu amado após décadas separados. Ao mesmo tempo, ajuda Sophie a perceber quem ela ama de verdade. Inspirador, não?

O amor não tira férias

Dirigido pela especialista Nancy Meyers, O Amor Não Tira Férias mostra que você pode encontrar sua alma gêmea até na casa dos outros. Ou em outro país. Mesmo que você não esteja procurando. É isso que acontece com Cameron Diaz e Kate Winslet, que trocam de casas em Londres e Los Angeles. Mesmo decepcionadas com antigos relacionamentos, não podem resistir aos encantos de novos contatos, interpretados por Jude Law e Jack Black. Compreensível.

Antes do Adeus

Depois de ter sido assaltada e, por consequência, ter perdido o último comboio que a levaria a Boston (EUA), a cidade onde mora, Brooke vê-se retida em Nova Iorque. Irritada com o que acabara de acontecer e sem saber muito bem o que fazer durante a espera, acaba por aceitar a ajuda de Nick, um trompetista de rua que decide fazer-lhe companhia. Durante uma única noite, entre a 1h30 e as 6h da manhã, estes dois estranhos vão partilhar segredos, receios e aspirações, criando laços improváveis que mudarão, para sempre, as suas vidas…

Estreado no Festival de Cinema de Toronto (Canadá), marca a estreia na realização do actor Chris Evans – que também protagoniza ao lado de Alice Eve.

Um Amor para Recordar

Em plenos anos 90, Landon Carter (Shane West) é punido por ter feito uma brincadeira de mal gosto em sua escola. Como punição ele é encarregado de participar de uma peça teatral, que está sendo montada na escola. É quando ele conhece Jamie Sullivan (Mandy Moore), uma jovem estudante de uma escola pobre. Com o tempo Landon acaba se apaixonando por Jamie que, por razões pessoais, faz de tudo para escapar de seu assédio.

A Proposta

Margaret (Sandra Bullock) é uma poderosa editora de livros que corre o risco de ser deportada para o Canadá, seu país natal. Para poder continuar morando em Nova York, ela finge estar noiva de Andrew (Ryan Reynolds), seu assistente. O jovem aceita ajudá-la, mas impõe algumas condições, entre elas ir para o Alasca e conhecer sua família excêntrica. Com um oficial da imigração sempre à espreita, Margaret e Andrew têm que seguir o plano de casamento.

Uma Linda Mulher (Telecine)

Durante uma viagem de negócios a Los Angeles, Edward (Richard Gere), um executivo que compra e fragmenta empresas para vendê-las, encontra a prostituta Vivian (Julia Roberts). Edward a contrata para ficar com ele durante uma semana a fim de acompanhá-lo nos jantares de negócios. Os dois se aproximam e descobrem que há vários obstáculos para serem superados até que possam unir seus mundos tão diferentes.

Hitch – o Conselheiro Amoroso (Globoplay)

Hitch (Will Smith) é um consultor de relacionamentos que trabalha de forma anônima. Certo dia, ele é contratado para ajudar um contador tímido a conquistar a mulher dos seus sonhos. Nesse meio tempo, Hitch acaba se apaixonando pela jornalista Sara (Eva Mendes), porém, e corre o risco de ter sua identidade revelada.

A Culpa É das Estrelas (Telecine)

Baseado no livro de John Green, o livro conta a história de amor entre Hazel Grace (Shailene Woodley) é uma adolescente que sofre de câncer e tem que andar com um cilindro de oxigênio para conseguir respirar. A mãe conclui que ela estava deprimida, já que passava muito tempo pensando na morte. Hazel é, então, instruída a frequentar um Grupo de Apoio. Lá, ela conhece Augustus (Ansel Elgort), que perdeu uma perna após um câncer nos ossos, mas está curado da doença.

O Melhor Amigo da Noiva ( Netflix)

Tom (Patrick Dempsey) é um jovem que evita compromissos sérios e tem várias namoradas. Hannah (Michelle Monaghan), sua melhor amiga, encontra o homem ideal justo quando Tom descobre que realmente a ama. Quando Hannah pede para ele participar de sua festa de despedida, Tom entra numa aventura para impedir a realização do casamento.

Sexo sem compromisso

Amigos de longa data, Emma (Natalie Portman) e Adam (Ashton Kutcher) tornam seu relacionamento mais sério ao ter relações sexuais. Com medo de estragar a amizade entre eles, os novos amantes fazem um pacto para manter as coisas puramente no plano físico, sem brigas, sem ciúmes e sem expectativas. Emma e Adam prometem fazer o que quiserem, onde quiserem, contanto que não se apaixonem.

A Culpa É das Estrelas (Telecine)

Baseado no livro de John Green, o livro conta a história de amor entre Hazel Grace (Shailene Woodley) é uma adolescente que sofre de câncer e tem que andar com um cilindro de oxigênio para conseguir respirar. A mãe conclui que ela estava deprimida, já que passava muito tempo pensando na morte. Hazel é, então, instruída a frequentar um Grupo de Apoio. Lá, ela conhece Augustus (Ansel Elgort), que perdeu uma perna após um câncer nos ossos, mas está curado da doença.

Como perder um homem em 10 dias

Literalmente, Andie (Kate Hudson) faz de tudo para afugentar Ben (Matthew McConaughey) durante dez dias. E mesmo assim, eles ficam juntos no final (spoiler alert?). Ou seja, não importa suas imperfeições, alguém vai te amar assim mesmo, fique sossegado! PS: Tudo bem, o moço é mio babaca no meio da história de Como Perder um Homem em 10 Dias, mas aprende a lição, então está valendo!

Antes do Amanhecer

Se você se considera um fã de romance, precisa ter visto a trilogia Antes do Amanhecer, de Richard Linklater. Afinal, é sobre amor que surge num lugar inesperado: um trem é capaz de unir o americano Jesse (Ethan Hawke) e a francesa Celine (Julie Delpy), após um encontro casual pela Europa. Se o primeiro filme já é perfeito por si só, a história ganha duas continuações honestas a cada dez anos, que vão partir e encantar o seu coração ao mesmo tempo: Antes do Pôr-do-Sol e Antes da Meia-noite.

Vestida para casar

A esperança é a última que morre. Caso tenha alguma dúvida, basta lembrar da história de Jane (Katherine Heigl) — que foi madrinha de casamento por 27 vezes em Vestida para Casar. Ou seja, ela viu dezenas amigas encontrarem o amor verdadeiro, enquanto apenas sonhava quando seu dia ia chegar. Isso pode abalar o espírito de qualquer um... Acontecem algumas confusões e tretas, mas a química com James Marsden é inegável.

Questão de tempo

Queridinho da redação do AdoroCinema, Questão de Tempo traz uma premissa inusitada, já que é centrada num rapaz que tem a habilidade de viajar no tempo, vivido por Domhnall Gleeson. Porém, nem esse poder incrível é capaz de convencer alguém a se apaixonar por ele. É preciso esperar a pessoa certa... E ela chega! Na forma de uma adorável Rachel McAdams. Mas não adianta só encontrar o amor verdadeiro; é necessário aprender a aproveitar cada momento ordinário da vida.

Como Eu Era Antes de Você (Netflix)

A jovem e peculiar Louisa “Lou” Clark (Emilia Clark) transita de emprego a emprego para ajudar a sustentar sua família e parece não ter um objetivo na vida. Entretanto, sua atitude alegre é testada quando se torna cuidadora de Will Traynor (Sam Claflin), um jovem milionário que perdeu os movimentos após um acidente.

Megarrromântico (Netflix)

Cínica em relação ao amor e desprezada em seu trabalho de Nova York, a arquiteta Natalie não acredita em romances e finais felizes. Depois de sofrer um golpe na cabeça durante uma briga com um assaltante no metrô, Natalie acorda em um universo paralelo e se vê interpretando a protagonista de uma comédia romântica na vida real.

Resgate do Coração (Netflix)

Quando o marido termina abruptamente o casamento, na véspera de uma viagem que tinha sido combinada há meses, Kate (Kristin Davis) embarca em uma segunda lua de mel na África, encontrando um novo objetivo para sua própria vida. Enquanto renova suas forças, Kate também se depara com um romance em potencial quando conhece Derek (Rob Lowe), um conservacionista de elefantes.

Felicidade por um Fio (Netflix)

Violet Jones (Sanaa Lathan) é uma publicitária bem-sucedida que considera sua vida perfeita, tendo um ótimo namorado e uma rotina organizada meticulosamente para conseguir estar sempre impecável. Após uma enorme desilusão, ela resolve repaginar o visual e o caminho de aceitação de seu cabelo está intrinsecamente ligado à sua reformulação como mulher, superando traumas que vêm desde a infância e pela primeira vez se colocando acima da opinião alheia.

Você nem Imagina (Netflix)

Ellie Chu (Leah Lewis) é a típica aluna deslocada que possui o hábito de fazer a lição de casa de seus colegas por dinheiro para contribuir com as contas em casa. Secretamente, ela possui uma paixão pela bela Aster Flores (Alexxis Lemire). Quando Paul, um jogador de futebol, se aproxima de Ellie para pedir ajuda para escrever uma carta de amor para sua amada, ela entra em conflito.

Cinquenta Tons de Cinza (Netflix)

Dakota Johnson vive Anastasia Steele, uma estudante de literatura de 21 anos, romântica e virgem. Um dia, ela precisa entrevistar para o jornal da faculdade o jovem bilionário Christian Grey (Jamie Dornan). Nasce, então, uma complexa relação entre ambos: com a descoberta amorosa e sexual, Anastasia conhece os prazeres do sadomasoquismo, tornando-se o objeto de submissão do sádico Grey.

Amor com Data Marcada (Netflix)

Sloane (Emma Roberts) é uma ácida jovem que gosta de sua vida de solteira, acreditando não precisar de namorado. Jackson (Luke Bracey) é um solteiro divertido que foge de relacionamentos. Quando a pressão de amigos e familiares cresce para que eles encontrem um amor, os dois fazem um acordo: ser o par um do outro em ocasiões especiais. Mas o que fazer quando novos e indesejados sentimentos começam a surgir entre eles?

Meu Eterno Talvez (Netflix)

Sasha (Ali Wong) é uma garota que passa a maior parte do tempo sozinha em casa, pois nunca recebe atenção suficiente dos pais, que frequentemente trabalham por longas horas. Ela busca conforto e carinho na casa de Marcus (Randall Park), seu vizinho, cujos pais são doces e participativos. Os anos passam e a amizade dos dois fica cada vez mais forte. Um dia, quando estão prestes a ir para a faculdade, os dois amigos decidem perder a virgindade juntos. Logo depois, Marcus perde sua mãe em um acidente trágico, e a recusa em lidar com o luto acaba gerando uma grande briga com Sasha. Eles passam anos sem se ver, até que um dia, Sasha, agora uma renomada chef de cozinha, volta a São Francisco para abrir um restaurante. Os dois amigos se reaproximam e precisam lidar com questões mal resolvidas do passado.

A semana da Minha Vida (Netflix)

No filme, acompanhamos a vida de Will Hawkins (Kevin Quinn), um adolescente rebelde. Depois de mais um confronto com os tribunais, ele tem duas opções: ir para a detenção juvenil ou participar de um acampamento cristão de verão. Ele escolhe a segunda opção. Durante o verão, Will começa a mudar seu comportamento, descobrindo, no processo, o que é o amor.

Amor Garantido (Netflix)

Para salvar seu pequeno escritório de advocacia, a séria advogada Susan (Rachael Leigh Cook) aceita pegar o caso de Nick (Damon Wayans Jr.), um cliente novo e encantador que quer processar um site de namoro que garante encontrar seu amor. Mas, à medida que o caso esquenta, também aumentam os sentimentos de Susan e Nick.

Crush a Altura (Netflix)

Jodi (Ava Michelle) é uma menina adolescente cheia de inseguranças por ser a pessoa mais alta de sua escola. Porém, quando o aluno de intercâmbio sueco, Stig (Luke Eisner), chega na sua classe, ela finalmente tem a chance de namorar um garoto mais alto que ela.

Amor em Obras (Netflix)

Uma executiva de San Francisco ganha uma pousada na Nova Zelândia e deixa a vida na cidade grande para reformar a propriedade com a ajuda de um empreiteiro bonitão. Assista o quanto quiser. Christina Milian e Adam Demos estrelam esta comédia romântica dirigida por Roger Kumble ("Segundas Intenções").

A Missy Errada (Netflix)

Após trocar diversas mensagens com a mulher dos seus sonhos, Tim Morris a convida para o retiro de sua empresa em uma ilha paradisíaca. Entretanto, tudo começa a dar errado quando percebe que enviou erradamente o convite para uma mulher com quem teve um encontro às cegas nada agradável.

Alex Strangelove (Netflix)

Alex Truelove (Daniel Doheny) é um aluno exemplar do último ano do Ensino Médio. Ele tem um grande futuro pela frente, mas antes de se formar ele quer alcançar o último marco da adolescência: perder a virgindade com a sua namorada, Claire (Madeline Weinstein). Tudo se complica quando ele conhece Elliot (Antionio Marziale), um charmoso menino gay que sem querer põe Alex em uma jornada de autodescoberta.





Leia mais:

Dia dos namorados em casa? Confira filmes para assistir com o crush

Sete filmes para você chorar neste feriado