Transmissões do Festival Amazonas de Ópera oferecem acessibilidade

Manaus (AM) - O 23º Festival Amazonas de Ópera (FAO), que neste ano está sendo realizado em formato on-line, oferece opções de acessibilidade para o público. Audiodescrição e intérpretes de Libras estão presentes durante a programação.

O FAO 2021, que está sendo realizado até o dia 20 de junho, é transmitido por meio do canal do evento no YouTube (festivalamazonasdeoperafao) e redes sociais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam).

Realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural, o festival está sendo produzido inteiramente com verba da iniciativa privada, por meio do Bradesco e da Motorola, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, Ministério do Turismo e Secretaria Especial de Cultura.

Conta ainda com parceria do canal Allegro HD e TV Encontro das Águas, e com o apoio do Catavento Museu de Ciências e da Importadora Carioca.

Desde os recitais, webinars e masterclasses ao vivo, até os concertos, óperas e a série “Raio-X da Ópera” contam com opções de acessibilidade.

A produção do FAO este ano se dividiu entre Manaus, onde foram gravadas as orquestras, e São Paulo, onde foram gravados os solistas.

Os serviços de acessibilidade, no entanto, foram realizados em Manaus, pelo Departamento de Inclusão da Pessoa com Deficiência, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

A assessora de inclusão Sheila Campos explicou que oito profissionais, entre logística, audiodescritores e intérpretes de Libras, trabalham no FAO.

" Gravamos tanto a audiodescrição como a tradução em Libras na Biblioteca Braille. O roteiro da ópera, por exemplo, era enviado de São Paulo e nós fazíamos a revisão, porque há todo um vocabulário que não tem sinais e é preciso fazer os ajustes para que o público entenda " Sheila Campos, assessora de inclusão





Com o formato digital da programação do FAO este ano, Sheila acredita que a acessibilidade oferecida na programação se tornou ainda mais ampla.

" São conteúdos que ficam abertos e disponíveis ao público. Ainda não tínhamos oferecido esses serviços em ações formativas, como os webinars e masterclasses, por exemplo, então este ano o FAO está ainda mais acessível " Sheila Campos, assessora de inclusão

FAO 2021

A 23ª edição do FAO iniciou no dia 6 de junho e segue até o dia 20, com óperas e concertos gravados, recitais transmitidos ao vivo, webinars e masterclasses on-line, entre outras atrações.

Seguindo os protocolos de segurança e prevenção contra o novo coronavírus, o FAO tem uma produção inovadora este ano.

As orquestras dos Corpos Artísticos gravaram, em dias alternados, áudio e vídeo das obras em Manaus, no Teatro Amazonas, e os solistas gravaram as vozes em São Paulo, onde também é trabalhada a parte cênica.

O material foi, então, reunido e editado para dar vida às óperas e aos concertos. Os grupos de músicos também são reduzidos, em formato de câmara, para evitar aglomerações e facilitar o distanciamento social.

Os espetáculos, além de webinars e masterclasses, que já foram exibidos, ficam disponíveis no canal do FAO, no YouTube (festivalamazonasdeoperafao).

O link para opção com acessibilidade está na descrição de cada vídeo.

Confira a programação do FAO nesta semana:

Óperas (19h Manaus / 20h Brasília)

20 de junho

“moto-contínuo”

Ópera de Piero Schlochauer / libretto de Beatriz Porto, Isabela Pretti e Piero Schlochauer

Amazonas Filarmônica

Concertos (20h Manaus/ 21h Brasília)

18 de junho

“Ária dos olhos”

de Paulina Łuciuk, poema de Alphonsus de Guimarães

19 de junho

“A Máquina Entreaberta”

de Willian Lentz

Recitais de canto e piano (20h Manaus / 21h Brasília)

16 de junho

Canções de Carlos Gomes

Raquel de Queiroz, soprano

Aurean Elessondres, mezzo-soprano

Juremir Vieira, tenor

Luiz Carlos Lopes, baixo-barítono

Emanuel Conde, baixo

17 de junho

Canções Amazonenses

Carol Martins, soprano

Samanta Costa, mezzo-soprano

Wilken Silveira, tenor

Miquéias William, tenor

Josenor Rocha, barítono

Roberto Paulo, baixo

Masterclasses (16h Manaus / 17h Brasília)

16 de junho

“A Arte do Canto na Ópera Contemporânea”

18 de junho

“Composição de Ópera Hoje”

*Em Tempo com informações da assessoria

