Elite estreia quarta temporada com cenas ainda mais picantes; veja

Elite volta com episódios mais picantes, misturando novos e antigos personagens, mas com a mesma receita do drama, em um lado ‘Malhação’. | Foto: Divulgação

Fãs da série ‘Elite’, um dos grandes sucessos da Netflix, já podem sentar no sofá com balde de pipoca. A quarta temporada estreou nesta sexta-feira (18), com episódios mais picantes, misturando novos e antigos personagens, mas com a mesma receita do drama, em um lado ‘Malhação’.

Depois que sairam Ester Expósito (Carla), Danna Paola (Lu), Álvaro Rico (Polo) e Valerio (Jorge López), os autores Darío Madrona e Carlos Montero tiveram de ‘se virar’ , para preencher, novamente, o elenco principal com novos personagens.

Os encarregados desta missão foram Carla Díaz (Ari), Manu Ríos (Patrick), Marina Cariddi (Mencía) e Pol Granch (Phillippe).

Mais emoções

O novo elenco vai ‘sacudir’ o quarto ano da série, com os recém-chegados se envolvendo quase que imediatamente com os personagens veteranos do colégio Las Encinas.

Os que ainda permanecem no elenco, Itzan Escamilla (Samuel) Miguel Bernardeau (Guzmán), Claudia Sallas (Rebeka), Georgina Amorós (Cayetana), Arón Piper (Ander) e Omar Ayuso (Omar) passaram muitos dramas, levando em consideração as mortes de alunos nos episódios anteriores.

Veja o trailer

| Autor: Divulgação

