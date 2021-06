Cantor Joás Gadelha lança clipe "De Pai para Filho" no próximo domingo

| Foto: Divulgação

O cantor Joás Gadelha, lançará no dia 27 de Junho, seu novo clipe, “De Pai Para Filho”. A música tem como objetivo tratar pessoas que passaram por problemas como depressão, crise de ansiedade e solidão. Além disso, a composição busca mostrar realidade da vida, em suas diversas fases e mostrar que por mais que pessoas estejam passando por adversidades, a presença divina poderá ajudá-las.

Em um ambiente tranquilo e com uma paisagem exuberante, as imagens foram captadas para levar ao público a beleza regional e características do meio familiar, que retrata o amor de pai para filho. O clipe conta com a participação do sobrinho de Joás, Miguel Alef.

Com ministério recente ouvindo o chamado de Deus na música, Joás Gadelha é um dos cantores que tem se destacado no meio evangélico e no mercado gospel com canções como Eterna morada, Amor que Transborda , Nova Jerusalém, Filho Meu, Seu nome é Jesus, entre outras. “De Pai Para Filho”, será lançado no canal Joás Gadelha no YouTube, dia 27 de Junho, a partir das 11h30 e o single também estará disponível em todas as plataformas digitais.

*Com informações da assessoria

