Orquestra de Violões apresenta live no Teatro Amazonas

A apresentação do espetáculo “Clássicos ao Violão” será realizada do Teatro Amazonas, com transmissão por meio do Facebook e Youtube. | Foto: Secom

Manaus - As lives dos Corpos Artísticos do Estado voltam a ser realizadas a partir desta terça-feira (22), com a Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam), às 20h. A apresentação do espetáculo “Clássicos ao Violão” será realizada do Teatro Amazonas, com transmissão por meio do Facebook e Youtube da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam).

O repertório da Ovam irá enfatizar a linha erudita com obras de compositores renomados como Beethoven, Mozart, Vivaldi, Giuliani, e brasileiros como Heitor Villa-Lobos e Egberto Gismonti. Devido às recomendações de segurança contra a Covid-19, a Ovam irá se apresentar com metade do elenco.

“As últimas lives foram com um repertório mais voltado para o popular, e, como gostamos de mostrar o alcance de performance do violão, montamos um espetáculo com clássicos da linha erudita”, explica o maestro Davi Nunes, regente titular da orquestra.

Entre as obras, o maestro Davi Nunes destaca a “Cavatina” do compositor italiano Mauro Giuliani. | Foto: Secom

Repertório

Entre as obras, o maestro Davi Nunes destaca a “Cavatina” do compositor italiano Mauro Giuliani, que fez composições para guitarra clássica. “Giuliani escreveu esta obra justamente para o violão, que também inclui voz, por isso vai contar com a participação da soprano da Ovam, Luziene Menezes. Será um momento bem legal para o público”, ressalta o maestro.

No dia 29 de junho, será a vez do Balé Folclórico do Amazonas, com o espetáculo “Folguedos”, que foi criado em homenagem ao Festival Folclórico do Amazonas. O repertório lembra um grande arraial com músicas da banda Carrapicho, Nicolas Jr., Raízes Caboclas e clássicos da época junina. A transmissão também será às 20h.

*Com informações da assessoria:

Leia mais:

Conheça locais construídos em cima de cemitérios em Manaus

Cine Casarão reabre as portas na quinta-feira (24) em Manaus