Drag Queen amazonense lança 1º EP no mês do Orgulho LGBTQIA+

Chegou, na última sexta-feira (18), em todas as plataformas digitais o EP "Fenômeno da Resistência", primeiro EP idealizado e desenvolvido pela Drag Queen Amazonense Aurora Boreal.



E quem dá vida e cor a ela é Pedro Paulo, que tem uma carreira de 6 anos marcada por pioneirismo, grandes desafios e conquistas no segmento LGBTQIA+, como o CANAL VLOGAY (1° vlog LGBTQIA+ do Amazonas), o Festival Online VLOGAY (que teve + de 40 participações, entre ativistas, artistas, ONGs e empresários) e paródias, como "Bem Afeminada", do hit "Sua Cara" de Anitta e Pabllo Vittar, que alcançou mais de meio milhão de visualizações no YouTube

"Fenômeno da Resistência" traz nas faixas a representação da força, da luta e do orgulho. O EP conta com 4 músicas de 4 ritmos diferentes:

- "Sou forte, sou do Norte", com participação de Márcia Novo, onde traz em sua letra a força da mulher nortista e que apresenta na melodia as raízes do ritmo beiradão;

- "Como uma Estrela" em parceria com Rebecca Grana, uma cantora muito admirada na noite manauara, e a faixa é uma balada eletrônica;

- "Abracadabra" que carrega toda a sensualidade e o calor do ritmo reggaeton com uma pitada de salsa para apimentar mais o clima e promete envolver o público;

- "Fenômeno da Resistência", a música que traz o nome do EP e que canta sobre a história de Aurora Boreal e Pedro Paulo, a luta de artistas independentes e o empoderamento.

A produção do EP "Fenômeno da Resistência" conta com nomes como Loren Lunière (marketing digital), Viktor Judah e Sonora Music (David Ricardo e Lilian D'Araújo) como produção musical, Andressa Barroso (produção executiva), Batucada Produções (distribuição) e Joi, como compositora de três faixas do EP.

“Fenômeno da Resistência" é um marco em nossas carreiras, tem muito carinho, amor e dedicação em cada detalhe, todo suor e dedicação está em cada detalhe desse trabalho lindo, me sinto eternamente honrada em fazer parte disso, em escrever história na nossa cena e na luta LGBTQIA+, todo meu carinho e admiração por Aurora Boreal.” Andressa Barroso, produtora.

"Quero que este EP seja um instrumento de inspiração para muitos artistas LGBTQIA+ da minha cidade. É sobre mostrar que devemos ter sonhos, lutar por eles e, por mais que seja difícil, não desistir. Este é o meu presente, nesse mês do Orgulho, para a minha comunidade. Todo o meu coração está nesse projeto, que me doei de corpo e alma", conta Aurora Boreal.

O EP "Fenômeno da Resistência" já está disponível em todas as plataformas de streaming através do link: https://onerpm.link/5909261034

*Com informações da assessoria

