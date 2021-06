Liceu Claudio Santoro volta às aulas em julho

No dia 5 de julho, o Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro retoma as aulas em Manaus e em Parintins | Foto: Divulgação

MANAUS - No dia 5 de julho, o Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro retoma as aulas em Manaus e em Parintins, com atividades práticas presenciais e teóricas on-line para 4.121 alunos, de diferentes unidades, que renovaram a matrícula para 2021.

Segundo o diretor Davi Nunes, neste primeiro momento, Manaus passa a funcionar em formato remoto com os grupos artísticos representativos, como Camerata de Violões, Orquestra de Repertório Popular, Orquestra Jovem Claudio Santoro, Coral Infantil, Coral Infantojuvenil e Coral Adulto; e com os grupos artísticos de prática pedagógica de Parintins, como Coral Infantil Parintins, Coral Jovem Parintins, Coral Adulto Parintins, Coral em Libras, Banda Sinfônica de Parintins e Grupo de Prática de Violões Parintins. Os cursos dos núcleos Audiovisual, Dança e Teatro também voltam às atividades na Ilha Tupinambarana.

“Nós não paramos de trabalhar, fizemos planejamento, nos adequamos a situações na pandemia. Estamos com uma nova proposta, um novo estudo, com aprimoramento on-line, formatação dos grupos artísticos, treinamento de professores e equipe técnica para o retorno”, afirma Davi Nunes. “Foram meses de muito trabalho para voltar com segurança”.

No dia 19 de julho voltam às aulas os cursos de Artes Visuais, Dança, Música e Teatro em Manaus e Dança, Música e Teatro em Envira.

Na capital, as unidades são sediadas no Sambódromo, Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, do Idoso e Padre Pedro Vignola. Em Parintins, o Liceu funciona no Bumbódromo; e, em Envira, no Centro de Eventos e Negócios Agropecuários.

Estrutura

Para atender aos alunos com qualidade, as salas do Liceu, na capital e no interior, foram sanitizadas assim como foram adotados protocolos de segurança, entre eles aferição de temperatura na entrada, álcool disponível, limpeza das salas nos intervalos e uso obrigatório de máscara. Conforme o secretário Marcos Apolo Muniz, algumas turmas foram reduzidas por horário, para evitar aglomeração nas salas em aulas presenciais.

“Foram realizados ajustes dos funcionários nos setores, nos espaços utilizados, as propostas de formação e o alinhamento na comunicação entre professores e alunos, seja on-line ou presencial, para se adaptar aos protocolos de prevenção à Covid-19”, destaca o titular da pasta.

A programação do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro está disponível em @culturadoam e @liceudoam no Instagram.

