Curral Zeca Xibelão é reinaugurado e recebe comemorações de São João

| Foto: Pedro Coelho/Caprichoso

Parintins (AM) - As cores tradicionais do Boi Caprichoso, agremiação folclórica do Festival de Parintins, no Amazonas, são a marca estampada em todo o projeto arquitetônico do " Complexo Cultural Zeca Xibelão", que será entregue pela presidência às 17h30, no dia 24 de junho.

De acordo com a assessoria, dentro dos protocolos de prevenção à Covid-19 recomendados pela Vigilância em Saúde, a diretoria do bumbá prepara um grande espetáculo de dança, canto, iluminação, fogos e homenagens para a inauguração do palco dos eventos do Boi de Parintins, com transmissão ao vivo nas redes sociais do Caprichoso.

Programação da festa

A programação de inauguração do curral Zeca Xibelão começa às 8h, com a celebração de missa, seguida por hasteamento do pavilhão às 9h, ao som da Marujada de Guerra, com a participação de itens, Banda Canto Parintins e convidados, de acordo com a delimitação de quantitativo de pessoas, para evitar aglomeração, conforme os protocolos das autoridades de saúde. À noite, o Grupo Azul e Branco vai embalar os convidados e homenageados com o show de toadas de todos os tempos.

Etapas

Na segunda-feira (21), o Boi Caprichoso chegou a mais de 95% dos trabalhos de modernização do complexo cultural. As obras estão em ritmo acelerado, dentro do cronograma estabelecido pelo presidente Jender Lobato e vice-presidente Karú Carvalho, para a entrega na quinta-feira (24).

Artistas plásticos dão o toque final na pintura com as cores azul e branco, assim como na montagem de peças da cenografia. A estrutura é contemplada com banheiros com acessibilidade.

O presidente Jender Lobato agradece ao apoio dos colaboradores que ajudaram na concretização do projeto do complexo cultural do Zeca Xibelão. “Nosso palco ficou muito bonito. Agora, a gente vai trabalhar na parte do acabamento para deixar nosso curral bem tradicional, porque usamos apenas duas cores: o azul e o branco. Se Deus quiser, teremos uma grande inauguração à altura do Caprichoso, dentro das normas sanitárias por conta da pandemia da Covid-19”, anuncia o dirigente.

Arquitetura

O arquiteto Augusto Rubens Filho, responsável pela execução do projeto, explica que a diretoria do Boi Caprichoso determinou que fossem feitos reparos severos em todos os ambientes e exigiu o acesso amplo de pessoas com deficiência.

O complexo cultural do Boi-Bumbá Caprichoso possui o projeto arquitetônico original do curral Zeca Xibelão, com construção de praça de alimentação, conexão com a área do mastro do pavilhão e Escola de Artes Irmão Miguel de Pascale.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Caprichoso e Garantido fazem live direto do Bumbódromo de Parintins

Documentário mostra bastidores do Festival de Parintins