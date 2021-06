'Introdução à Escrita Criativa' lança textos em revista digital

| Foto: Divulgação

Com uma edição que buscou pautar os processos de produção literária no gênero conto, tendo como foco os elementos básicos constituintes desse tipo de texto, a oficina de “Introdução à Escrita Criativa”, realizada nos meses de maio e junho, de forma virtual, avança em uma nova etapa. Com isso, foram lançados oito textos produzidos pelos participantes do curso, contemplado pelo Prêmio Conexões Culturais 2019.

Os contos compõem parte da “Revista Torquato" (junho-agosto de 2021), ferramenta digital que consiste em descobrir e divulgar o trabalho de prosadores e poetas que ainda não receberam o devido reconhecimento e/ou que estão fora do grande circuito editorial.

A escritora, jornalista e poeta, Susy Freitas, assina a criação da revista, que conta com a contribuição do, também escritor e jornalista, Daniel Amorim: “Buscamos movimentar a produção de conteúdo sobre literatura no Amazonas, somando-se aos zines e revistas em circulação, com o diferencial de ser uma publicação on-line”, explica Susy.

É com tal proposta, que os contos levam, em sua construção, inspirações pessoais de cada participante e tratam das táticas de sobrevivência em meio à pandemia, como descreve o antropólogo Pedro Moutinho, em seu texto intitulado “Aranto”, escrito ao longo do curso de “Introdução à Escrita Criativa”, e fala sobre os conflitos e complexidades da relação de uma mãe aposentada com seu filho, que mora em outra cidade durante a pandemia:

“O conto foi escrito após a quarta das cinco aulas do curso, na qual foram abordados pontos como a construção de personagem e diálogo, que foi o que eu procurei desenvolver melhor no texto. Nele, procurei mostrar como se desenrolava a relação entre os dois personagens através de diálogos em formato de discurso direto e indireto livre. E a partir de uma metáfora, introduzida dentro da perspectiva do realismo mágico, tentei delinear o subtexto da história”, pontua Moutinho.

Revista Torquato

Com publicação trimestral, a revista foi lançada de forma experimental, em outubro de 2019 e, por conta da boa recepção, o projeto é levado adiante por seus idealizadores. No primeiro número, com chamada aberta para colaboradores, 22 autores foram selecionados, sendo quatro amazonenses.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Livro com obras femininas da literatura amazonense é lançado em Manaus