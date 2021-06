Designer Tanous O’Azzi vai criar identidade visual do Teatro Amazonas

| Foto: Michael Dantas/SEC

MANAUS - Considerado um dos mais importantes teatros do Brasil e o principal cartão-postal da cidade de Manaus, o Teatro Amazonas completa 125 anos em dezembro desde ano. Localizado no Largo de São Sebastião, no Centro Histórico, o teatro foi inaugurado em 1896 para atender ao desejo da elite amazonense da época, que idealizava a cidade à altura dos grandes centros culturais.

Como parte das comemorações, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa lançou um concurso para criação da identidade visual dos 125 anos do Teatro Amazonas. O vencedor é o designer Tanous O’Azzi. O resultado final já pode ser conferido na página do edital, no site AADC.

De acordo com a proposta apresentada, o símbolo da assinatura visual foi criado a partir da cúpula do Teatro, uma parte icônica do monumento, a qual foi usada como elemento gráfico para compor as peças de toda a parte de comunicação.

Para a tipografia, o designer escolheu dois estilos: uma fonte serifada com traços tradicionais e clássicos para transmitir elegância e a história do Teatro; e uma fonte sem serifa para compor textos longos e representar o tom moderno da marca no universo digital.

Designer Tanous O’Azzi | Foto: Divulgação





" O concurso cumpriu seu objetivo de representar a melhor caracterização do Teatro Amazonas em comemoração aos 125 anos do patrimônio. Tivemos mais de 40 propostas habilitadas, trabalhos criativos e de diferentes perspectivas do monumento, uma ampla participação da sociedade. A proposta vencedora, escolhida pela comissão técnica, atendeu ao edital e agora será usada nas atividades em prol dessa data comemorativa " Apolo Muniz, secretário de cultura

| Foto: Michael Dantas/SEC

A marca escolhida vai ser uma ferramenta para as comemorações dos 125 anos de atividade e um item de souvenir do aniversário do Teatro Amazonas. O vencedor do concurso, que faz parte da programação de aniversário do patrimônio histórico, comemorado no dia 31 de dezembro, será contemplado com um prêmio de R$ 5 mil.

Conforme o edital, o vencedor deverá apresentar o manual de identidade visual em até 30 dias após a divulgação do resultado. Em breve a Secretaria apresentará a nova identidade.

Leia mais:

125 anos: ainda dá tempo de criar identidade visual do Teatro Amazonas

Teatro Amazonas tem novo horário para visitação turística em junho