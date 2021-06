‘Positividade’ é tema de novo clipe de Fidel Graça

| Foto: Divulgação

O forró já é um ritmo brasileiro pra cima, agora, imagine um forró sobre positividade? O amazonense Fidel Graça lança o clipe do novo single com esse tema’. A faixa integra o EP Forró do Balanço, o primeiro registro fonográfico do cantor natural de Borba. O clipe, dirigido por Thiago Alencar e Henrique Saunier, está disponível no canal do artista no Youtube.

" Quando eu pensei nesse EP, eu quis levar só boas energias para as pessoas. Nosso povo está sofrendo muito e eu queria fazer minha parte levando essa alegria. E para mim, minha avó Maria Onorina é símbolo disso tudo: fé, energia, positividade e motivação. Tanto que esse primeiro clipe foi gravado no Bar da Claudinha, lugar que ela frequenta com gira as amigas " Fidel Graça, cantor

Thiago Alencar assina a direção do clipe ‘Positividade’ e diz que captou todos esses sentimentos nos quais Fidel quer passar ao público. “ Quando decidimos gravar o positividade, pensamos em algo que transmitisse, alegria, vontade de viver, superação dos problemas. Fidel desde sempre pensou no forró como o estilo da música que combinasse mais com o sentimento de alegria. Tivemos uma gravação dinâmica, seguimos os protocolos. A maioria do elenco já estava vacinado e o distanciamento foi fundamental”, explica o diretor.

Ainda sobre as gravações, Alencar conta que optou-se por usar câmeras de vários ângulos, uma proposta que casava com o ritmo da música e que inclusive Luiz Rocha corrobora, cinegrafista que também está no projeto.

“O ponto chave também foi mostrar a alegria espontânea das pessoas no dia da gravação. Foram coisas pensadas e arquitetadas. A alegria do momento; cenas em que captamos pessoas sorrindo e dançando”, diz.

O registro audiovisual de ‘Positividade’ estreia com o pé direito o conceito do projeto ‘Forró do Balanço’. De acordo com o diretor do clipe, até a atuação dos músicos foi pensando em algo espontâneo. “Queríamos que eles se sentissem à vontade e na vibe de estar entre amigos tocando e se divertindo com tudo isso contagiando quem assistir”, conclui Thiago.

O Ep foi gravado na Riffs Academia de Música, por Rony Nascimento. Orlei Rubem assina a direção musical. A obra também tem produção de ML Produções Artísticas. Mixado e Masterizado por Diego Freitas.

A gravação do Ep Forró do Balanço é um projeto contemplado pela lei Aldir Blanc, prêmio Encontro das Artes, da Secretaria de Cultura e economia criativa do estado do Amazonas. Todo o processo criativo, executivo e de divulgação gerou renda para dezenas de profissionais envolvidos em toda a cadeia produtiva.

Quem tiver interesse em adquirir o EP físico com autógrafo pode entrar em contato no WhatsApp. Mais informações sobre o EP estão nas redes sociais do artista: @fidelgraça no Instagram e facebook/fidelgraca. Contatos para shows: (92) 984384083.

