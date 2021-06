Mais de 400 brincantes foram testados contra Covid em Parintins

Divulgação SECOM | Foto: Michel Melo

MANAUS - Mais de 470 brincantes dos bois Caprichoso e Garantido, que vão participar da live transmitida direto na arena do Centro Cultural de Parintins – Bumbódromo, no sábado (26), já foram testados para Covid-19.

Os testes, do tipo antígeno, foram aplicados em 233 integrantes do Caprichoso e 240 do Garantido. Todos os 473 testes com participantes diretos dos bois tiveram resultado negativo para o novo coronavírus.



Outros sete testes foram realizados com a equipe de apoio, que inclui produção, som, iluminação e segurança. Destes, um apresentou resultado positivo e está em isolamento, sendo acompanhado por profissionais de saúde.

Os trabalhos iniciaram ainda nesta quarta-feira (23), em dois pontos montados por servidores da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Parintins . Até a manhã desta quinta-feira (24), os brincantes do boi Caprichoso estão sendo testados no curral do bumbá. Já o elenco do boi Garantido faz os testes na entrada do Bumbódromo.

" Só vão poder ter acesso à live aqueles brincantes que tiveram o resultado negativo. Ontem (23/06) nós chegamos a testar 178 pessoas no posto de coleta do Bumbá Garantido e 156 pessoas no posto de coleta do Bumbá Caprichoso. Graças a Deus todos os resultados deram negativos, até esse momento não tivemos nenhum resultado positivo " Alexandre Melo, gerente de doenças transmissíveis da FVS-AM.

Alexsandro Melo destaca que todos os participantes com resultados negativos serão identificados com uma pulseira. “É um dos itens que vão ser exigidos para o acesso ao dia da Live. No caso, a pessoa vai receber uma pulseira na cor verde, que indica que o exame dela deu negativo”, disse.

Já para casos positivos, a pessoa será imediatamente encaminhada para o serviço de saúde do município, para avaliação médica.

“Está sendo preenchida uma ficha de notificação, que vai entrar no Sistema Nacional de Notificação. Todas essas pessoas que estão sendo testadas vão ser monitoradas, mesmo dando negativo. Elas vão passar por um período de monitoramento de até 14 dias, levando em consideração o período de incubação da doença, para garantir realmente que a gente não teve nenhuma contaminação em decorrência do evento”, acrescentou o gerente de doenças transmissíveis da FVS-AM.

As diretorias dos bois têm a possibilidade de substituir participantes com resultado positivo para Covid-19 por novas pessoas, que também serão testadas.

Segurança

Entre os participantes que foram testados nesta quinta está a cunhã-poranga do Garantido, Isabelle Nogueira.

“Esse exame eu acho extremamente necessário, a gente entra mais seguro, mais firme, mais calmo. A gente se sente muito mais valorizado, inclusive por esse cuidado que estão tendo com a gente”, avaliou Isabelle.

A brincante Rosemeire Moutinho, do Garantido, também compareceu ao posto do Bumbódromo, para fazer o teste. “É uma emoção muito grande, porque é a minha primeira vez participando. Graças a Deus deu negativo e ainda ganhei a minha pulseira. É uma coisa que tem que ter muita responsabilidade”, disse.

No curral do Caprichoso, o figurinista e ex-pajé do bumbá, Waldir Santana, foi o primeiro a ser testado na manhã desta quinta-feira.

“Eu já tomei a primeira dose (da vacina), mas mesmo assim tem que fazer o teste. A importância dele é que dá uma segurança para a gente em saber que a gente está bem, está protegendo amigos, família, irmãos e as pessoas que a gente ama", considerou o artista.

" “Tem que ser uma colaboração em conjunto e todo mundo tem que entender que isso é uma ação humanitária. Faça por você, pela sua família e por todos. Até agora eu soube que ninguém testou positivo, graças a Deus, e ninguém vai testar" " Wigder Frota, O fotógrafo e embaixador do Caprichoso nos Estados Unidos

Live

Pelo segundo ano consecutivo, no último sábado de junho, Caprichoso e Garantido levarão para o Bumbódromo uma apresentação mais intimista para manter a tradição do Festival Folclórico de Parintins, adiado novamente em 2021 por conta da pandemia de Covid-19. Sem a presença de público, os bumbás entrarão na arena no sábado (26), a partir das 20h30, para a live que será transmitida pela TV aberta, canal 4.

